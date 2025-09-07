　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

（圖／翻攝easterlywave）

▲氣象署觀測，輕度颱風塔巴凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西南西方770公里之處。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

午後全台變天！中央氣象署表示，今天午後台中以北地區、中部山區有短延時豪雨發生的機率；輕度颱風塔巴預測未來向北北西朝廣東一帶前進，對台灣天氣無直接影響。

氣象署說，今天南方雲系北移影響，南部、花蓮、台東整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，尤其台中以北、中部山區有短延時豪雨機率。



（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署提到，今天凌晨2時，塔巴颱風中心位於鵝鑾鼻西南西方770公里之處，預測未來向北北西朝廣東一帶前進，對台灣天氣無直接影響。

氣象署指出，周一受到南方雲系北移影響，水氣多，各地雲量增多，南部、台東有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後仍然容易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率。

氣象署預報，周二至周六太平洋高壓逐漸增強，水氣漸減少，各地為多雲到晴，僅台東、恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周二南風水氣甫離開，午後山區仍有局部大雨機率。

▼塔巴颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）








