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嘉義大林聖賢宮天香夜巡　文化傳承重要里程碑

▲▼ 嘉義大林聖賢宮發揚關聖帝君忠義精神，天香夜巡點燃108支火把遶境 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義大林聖賢宮天香夜巡，地方仕紳熱烈出席與會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大林鎮關聖帝君聖賢宮22日下午隆重舉辦「天香夜巡」祭天台儀式，宮主蔡麗輝、建廟主任委員呂武錦、創辦人徐双惠等，國策顧問李秀美、大林鎮長許有疆、溪口鄉長孫維聰、民雄鄉代表會主席涂文生、縣議員劉雅文、江佩曄及縣消防局長蔡建安、副局長沈廷衡等地方首長、民意代表、社會賢達等出席，向關聖帝君表達最崇高敬意和謝意。只見軟身關聖帝君神像150公分高，端坐馬匹上遶境大林鎮街頭，

聖賢宮創辦人徐双惠表示，天香夜巡規模一年比一年盛大，這全然是關聖帝君降福信眾，庇祐風調雨順闔家平安。
天香夜巡是聖賢宮年度最重要慶典儀式，其中重頭戲是夕陽西下，108位男女老少志工，從12歲小朋友到80多歲長者，每人手持一火把，照亮所經之處，也意味著藉由關聖帝君慈悲為懷，將沿路許多無常收為兵將。路程超過12公里，來自全台各地1100多位善男信女與志工們熱誠參與，徒步6個多小時，晚間9點返回宮廟。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮發揚關聖帝君忠義精神，天香夜巡點燃108支火把遶境 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義大林聖賢宮天香夜巡關刀團開場。（圖／記者翁伊森攝）

大林聖賢宮於下午進行祭天台儀式，由關帝雷舞團開場表演，18位小朋友藉由3分鐘歌曲分別舞關刀、跳舞、打鼓，展現獨特魅力與動感，也表達對關聖帝君的敬意。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮發揚關聖帝君忠義精神，天香夜巡點燃108支火把遶境 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義大林聖賢宮天香夜巡，真人藝閣的小朋友裝扮神話人物活潑跳舞。（圖／記者翁伊森攝）

其中最年幼黃煒翔小弟弟，與關聖帝君很有緣，他在家中仔細觀看，聖賢宮第一年舉辦天香夜巡活動紀錄片不下100次，他參加舞關刀訓練，表演時虎虎生威有模有樣，令人拍案叫絕。

另外。哪吒三太子舞蹈，帶來靈動與充滿能量，透過孩子柔軟可愛動作，彰顯文化傳承與創新碰撞，一對姐妹花劉芯瑀、蔡星瑩，動作熟練維妙維肖，吸引眾人眼光。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮發揚關聖帝君忠義精神，天香夜巡點燃108支火把遶境 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義大林聖賢宮天香夜巡，真人藝閣的小朋友裝扮神話人物活潑跳舞。（圖／記者翁伊森攝）

隨後點燃起馬炮，第一炮敬告天神，啟動夜巡儀式，由宮主蔡麗輝、忠義會會長陳永元、慈善會會長劉弘勝一同點炮。第二炮迎請關聖帝君神威顯赫，驅邪避凶，護佑信眾平安。第三炮象徵神將護駕，巡境正式啟動。14台傳統花燈藝閣車與4台真人藝閣車、醒獅、北管、電音三太子，關平、周昌將爺、八家將，還有15台鋼管辣妹車，各式各樣陣頭隊伍，所到之處大受民眾歡迎，迎接神恩與護佑。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮發揚關聖帝君忠義精神，天香夜巡點燃108支火把遶境 。（圖／記者翁伊森攝）

▲3歲的黃煒翔還會打鼓 。（圖／記者翁伊森攝）

真人藝閣由小朋友裝扮神話人物、歷史英雄和戲曲角色，或站或坐在花車上，遠看小朋友如同騰空漂浮，產生視覺上奇幻效果，並從車上丟下小禮品和糖果及小玩具，受到家長和小朋友的喜愛。

晚上6時也將有108位信眾同時點燃108支火把壯觀場面，具強大驅邪避煞保境安民，遶境時信徒們拿著掃把沿路掃地，淨化道路、祈求消災解厄，清除穢氣迎接神明，表達虔誠與祈求平安。

聖賢宮創辦人徐双惠表示，關聖帝君經由火把照亮百姓人家，庇佑在家或出外打拚子弟，求學或拼事業都能心想事成健康平安，這場盛典不只是信仰展現，更是文化傳承重要里程碑。

途中也將經過民權路楠聖宮，遊行隊伍停留20分鐘；遶境神轎經朝傳宮、安霞宮、朝聖宮，分別進行團拜，關聖帝君停轎供信徒鑽轎子，保佑平安順心。晚上來到大林火車站前時，舉行鑽轎底祈福，贈送護身香火袋活動。

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