大陸 大陸焦點 特派現場

「輔大陳意涵」出演微短劇　講述跨海尋親故事

▲▼《寧波．遇見》在寧波櫟社機場取景拍攝。（圖／主辦方提供）

▲《寧波．遇見》在寧波櫟社機場取景拍攝。（圖／製作單位提供，下同）

大陸中心／綜合報導

被譽為「輔大陳意涵」的台灣演員蘇祈安，近日出演大陸微短劇《寧波．遇見》，演繹跨越海峽尋親的故事。她表示，期待通過劇中角色的視角，把溫暖傳遞給兩岸觀眾。

蘇祈安就讀輔仁大學時，就開始接案當模特兒，因為外貌神似藝人陳意涵，引發網友討論，更被封為「輔大陳意涵」。近年，她的演藝重心逐漸轉往大陸，接演不少戲劇，如《傾城寵妃》、《東北插班生》、《狼戰》等。

近日，「920就愛你」系列微短劇首部作品《寧波．遇見》於七夕佳節在寧波正式開機。該劇講述了台灣女孩雨晴遵照外婆遺願，帶著半塊「甬」（寧波簡稱）字玉佩和一張泛黃的老照片，跨越海峽來到寧波，尋找失散七十餘年的姨婆陳友芳的故事。

開機當日，劇組於寧波鼓樓舉行開機儀式，吸引了諸多往來遊客駐足觀看，並為劇組送上祝福。後續，天一閣、三江口、老外灘等寧波的城市地標，以及暖心食堂、玉器店、志願服務站等場景將陸續入鏡，呈現寧波的歷史厚度與人文氣息。

▲▼台灣女演員蘇祈安與大陸男演員許陳。（圖／主辦方提供）

▲台灣女演員蘇祈安與大陸男演員許陳。

本劇由蘇祈安與大陸男演員許陳攜手出演。蘇祈安表示，拿到劇本時，雨晴帶著外婆的囑托奔赴寧波的執著特別打動她，這種始終牽掛著要「找到彼此」的情感是共通的。因此她很期待通過雨晴的視角，把在寧波「遇見」的這份溫暖傳遞給兩岸觀眾。

與她搭檔的許陳，在劇中飾演的陸明遠既是守護生命的醫生，也是雨晴尋親路上的重要夥伴。許陳坦言，陸明遠身上「醫者仁心」與「兩岸溫情」的結合，恰如寧波這座城市的溫度。

《寧波．遇見》由寧波市台辦、中國台灣網、北京鄭雲影業文化傳媒有限公司聯合出品製作，該劇將在寧波多地取景拍攝，預計於2025年10月正式與觀眾見面。

▼《寧波．遇見》在寧波鼓樓舉行開機儀式。

▲▼《寧波．遇見》在寧波鼓樓舉行開機儀式。（圖／主辦方提供）

蘇祈安許陳輔大陳意涵寧波．遇見

