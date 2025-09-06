　
教堂槍擊2死17傷！　川普政府考慮「跨性別者禁止買槍」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普考慮禁止跨性別者買槍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府傳出正考慮推出新政策，禁止跨性別者購買槍械。據CNN等美媒4日報導，司法部內部已就此議題展開初步討論。

《路透》報導，相關討論源於8月27日的明尼蘇達州明尼阿波利斯市天主教學校教堂槍擊案，造成2死17傷的悲劇。國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）指出，23歲槍手威斯特曼（Robin Westman）為跨性別人士。

司法部發言人回應媒體詢問時表示，「司法部正積極評估各種選項，防止具有特定心理健康挑戰和藥物濫用問題的個人繼續實施暴力行為。目前尚未提出具體的刑事司法提案」，強調討論仍處於初步階段。

限制跨性別者權利與共和黨長期支持擁槍權的立場矛盾，而川普此前已簽署行政命令，禁止跨性別者參軍，並要求政府核發的身分證件必須基於「個人不可改變的男女生理分類」。

擁槍權利組織「美國持槍者協會」（Gun Owners of America）在社群媒體回應CNN報導時明確表態，「反對任何槍枝禁令，沒有例外。」儘管美國憲法第二修正案保障公民持槍權，但目前已有例外規定，包括重罪犯及被宣告心智「有缺陷者」不得購槍。

09/05 全台詐欺最新數據

