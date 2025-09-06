　
地方 地方焦點

繼光平安餅堅持手工原味！勇奪日本金牌　魏嘉彥喊讚

▲▼改良創新的繼光平安餅勇奪「觀光伴手禮金牌」殊榮為台灣爭光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼改良創新的繼光平安餅勇奪「觀光伴手禮金牌」殊榮，為台灣爭光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮霖源興創意藝術糕餅業者高淑芬，上月底遠赴日本沖繩參加「2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽」（JIAFBC），以改良創新的繼光平安餅勇奪「觀光伴手禮金牌」殊榮，為台灣爭光。返國後，高淑芬特別偕同雙親及鼓勵她參賽的黃湘涵老師，拜會花蓮市長魏嘉彥，分享這份榮耀與喜悅。

魏嘉彥表示，高淑芬能在國際舞台上脫穎而出，不僅是個人努力的成果，更展現花蓮糕餅文化的深厚底蘊。從父親的傳統手藝，到女兒的創意發揮，這是一個傳承與創新的最佳典範。魏嘉彥強調，市公所將持續推動花蓮伴手禮品牌化，協助在地業者拓展市場，讓更多國內外遊客認識花蓮的美味故事。

▲▼改良創新的繼光平安餅勇奪「觀光伴手禮金牌」殊榮為台灣爭光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

回顧一路走來的心情，高淑芬表示，父親經營「一品香餅舖」數十年，是她自小接觸糕餅的啟蒙。十年前，她創立「霖源興創意藝術糕餅」，專注研發繼光餅，堅持以手工保留原味。她將繼光餅縮小成更適合現代人食用的比例，也能喚起多數人的兒時記憶。這次獲獎，要感謝父親的教導與老師的鼓勵，同時也響應魏市長推展觀光的政策，讓傳統糕餅在國際上受到肯定。

▲▼改良創新的繼光平安餅勇奪「觀光伴手禮金牌」殊榮為台灣爭光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼堅持以手工保留原味並將繼光餅縮小成更適合現代人食用的比例，也能喚起多數人的兒時記憶。

一生專注於傳統糕餅製作的高龍霖，看到女兒能延續糕餅製作並發揚光大，內心更是充滿欣慰。他說，女兒比他更有創意，將繼光餅做得更為細緻，也符合年輕人口味。能看到她在國際舞台上發光，是身為父親最大的驕傲。

▲▼改良創新的繼光平安餅勇奪「觀光伴手禮金牌」殊榮為台灣爭光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

鼓勵高淑芬參賽的黃湘涵老師，專精翻糖蛋糕與各式甜點創作，尤其擅長將花蓮在地食材與文化特色融合於作品中，是國際賽事的「常勝軍」。她表示，一直希望學生能勇敢把花蓮的味道帶上國際舞台，而繼光餅展現了台灣老一輩人的記憶與文化，這不只是比賽的勝利，更是花蓮美食走向世界的重要一步。她期待有更多青年投入傳統糕餅創新，將地方特色發揚光大。

▲▼改良創新的繼光平安餅勇奪「觀光伴手禮金牌」殊榮為台灣爭光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

業者高淑芬（右）拜會花蓮市長魏嘉彥，分享榮耀與喜悅。

本屆「日本國際亞洲餐飲挑戰賽」由日本觀光飲食文化交流協會與亞洲廚師協會主辦，8月26日在沖繩盛大登場，吸引日本、台灣、韓國、德國、印尼、土耳其、英國、新加坡、越南及馬來西亞等十國，共計436位選手同場角逐。台灣也有多個代表團參賽，表現都非常亮眼，來自花蓮的選手共奪得九金二銅，其中高淑芬的繼光平安餅更是獲得高度肯定，成為花蓮地方文化走向國際的最佳見證。
 

