力挺江祖平「這類渣男都愛找女星」！財經網美揭目的：87%是騙局

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）



記者施怡妏／綜合報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵、偷拍女演員，後續才揭露自己就是受害者，引發各界討論。財經網美胡采蘋表示，一直都蠻喜歡江祖平的，看到有訪問或是短片，都會多看一眼，認為龔益霆根本不是真心交往，而且江祖平的個性不是忍氣吞聲的人，「她是一定會講出來的。」

財經網美胡采蘋在臉書發文，江祖平是少數只要電視有在訪問，或者網路上有娛樂新聞訪問短片，就一定會看的明星，「因為江祖平有一種很直率的搞笑」，總能坦率回應現場各種問題，常會讓問話的記者愣住，心想「這是可以說出來的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋指出，每次看江祖平的訪問影片，都有一種渾然天成的喜感，「完全不是裝出來的，很像老同學在聊天，什麼事情都講出來的感覺。」沒想到竟人有人欺負到江祖平頭上，胡采蘋直言，「根本太不了解她了」，江祖平並不是會選擇沉默的人，一定會挺身而出。

胡采蘋也點出常見的「情場詐騙」，有些男性專挑有名氣的女星或主播糾纏，目的並非真心交往，而是借機騙財，「我就聽過好幾個被欠幾百萬，卻不敢講出來的事情」，這些渣男篤定女方有頭有臉，怕丟臉不敢揭露，最終女方人財兩失，甚至有些人為了不甘心，又繼續跟渣男糾纏下去。

胡采蘋直言，遇到這種事情就應該直接撕破臉，「你們長得那麼漂亮，應該是男人給你們錢才對，根本不用借錢給男人，還有什麼投資男方的事業，87%是騙局。總之就是幫江祖平加油」。