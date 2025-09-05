龔益霆自爆曾交往江祖平　8月底分手了！「網抓包說謊」PO證據打臉

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）



記者施怡妏／綜合報導

女星江祖平最近發文踢爆電視台員工疑性侵女演員，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。對此，龔益霆在IG自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手。但有眼尖的網友抓包，龔益霆今年1月還在網路上「求桃花緣」，希望能跟心儀對象確認關係，不像是有女朋友的表現。

龔益霆4日在IG發表聲明，強調性侵指控是片面的不實之詞。他還透露自己曾和江祖平交往，「我在2024年愛上一位大我二十幾歲的女性，兩人於2024/10/23正式交往，她就是知名女演員江祖平。為了不帶給對方困擾，我們並未公開戀情。」雙方經歷幾度分合後，才在今年8月底正式分手。

就有網友在Threads留言，挖出龔益霆先前的社群活動紀錄，發現他在2025年1月時，仍在Threads上求桃花緣，甚至在3月時還留言，希望可以吸取網友的好運，跟心儀的對象確認關係，根本不像有女友的人會做出的舉動，「超不像有另一半的餒當時，這齣叫詐騙人生？」

▲網友抓包。（圖／翻攝自Threads）



對於龔益霆的聲明，江祖平也發文反擊，稱對方是自戀型人格、喊話法院見，稍早再度發聲揭露對方硬上內幕，「我真心真的只希望有誠心悔改道歉而已，但您要繼續這樣顛倒是非？」

江祖平也再次重申自己最初的訴求，以及為何會選擇將整起事件公開。她表示，自己從頭到尾的目的，其實非常簡單，「我真心真的只希望有『誠心悔改道歉』而已」，並在文末再度點名龔美富及龔益霆父子，並對於對方選擇持續「顛倒是非」的作法，心死地寫下：「你封鎖我，我只能說『龔益霆』，還有沒教好的你父親『龔美富』。您要繼續這樣顛倒是非？？好吧。」