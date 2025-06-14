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拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜：別只會濃妝對鏡頭流淚

記者黃翊婷／綜合報導

有「車模界林志玲」之稱的女模蔡語芯5月在醫美診所施打牛奶針後昏迷，送醫搶救無效，家屬在6月12日決定拔管，卻遭閨蜜團指控家屬是為了遺產。對此，「巴毛律師」陳宇安直言，末期拔管必須符合3個必要條件，隨便拔管可能會變成故意殺人，若閨蜜們真的有心幫忙，就不要只是嘴上說說，「那不要嘴巴講啊，不要只在IG放化好濃妝、開好美肌，然後對著鏡頭流淚的影片啊。」

▲▼打牛奶針命危　貴婦身分曝光疑是「車模界林志玲」。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

▲蔡語芯因施打牛奶針陷入昏迷，送醫搶救仍無效，最終家屬決定拔管。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

蔡語芯5月在醫美診所施打牛奶針（舒眠針）後，當場昏迷命危，昏迷指數長期維持3，陷入深度昏迷，歷經19天搶救無效，被醫院宣布腦死，家屬在6月12日決定忍痛拔管。然而，蔡語芯的閨蜜團卻下跪要求再等等，並控訴蔡女家屬是為了拿遺產才會急著拔管。

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▲▼ 女模蔡語芯哥哥被指控拿完錢就拔管，怒告妹妹好友翁子涵與7名網友。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蔡語芯的哥哥決定對閨蜜團提告。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔡語芯的哥哥不滿閨蜜團亂爆料，已經前往台北市萬華分局龍山派出所報案，控告閨蜜團涉嫌散布個資、妨害名譽。對此，閨蜜之一的女模翁子涵也在Instagram限時動態中多次強調自己沒有造謠，一切都是親眼所見、親耳所聞的事實，「你若無愧於心，何必急著用告人的方式擋住真話？」

▲翁子涵回擊蔡語芯家屬。（圖／翻攝翁子涵IG）

▲翁子涵在IG發文反擊蔡語芯的家屬。（圖／翻攝翁子涵IG）

對於這起事件，「巴毛律師」陳宇安在臉書PO出多篇文章分析，她強調，末期拔管有3個必要條件，首先是需要經過兩位醫師診斷確為末期病人，無法治癒，近期內死亡已不可避免；第二是病患的意願書，或配偶、成年子女或孫子女、父母這最近三順位親屬，一致決定的同意書；第三是需要通過醫院醫學倫理委員會審查。

陳宇安表示，雖然病患已經無法好轉，但在概念上，拔除病患賴以維生的儀器就是決定其死亡，需要慎重，隨便拔管可能會變成故意殺人，醫院也不想惹事，結果卻有一堆人說家屬隨便拔管很冷血、好像還有機會卻決定放棄似的。

▲▼蔡語芯拔管「閨蜜團下跪求等等」　驚見家屬提前整理名牌包遺物。（圖／翻攝babe.weng）

▲閨蜜團下跪求家屬先不要拔管，此事件也掀起各界正反意見討論。（圖／翻攝babe.weng）

至於錢的部分，陳宇安說明，病患陷入昏迷時，其他人其實動用不了病患本人的錢，必須要先去聲請監護宣告，經法院裁定才可以由特定親屬擔任監護人，進而有可能使用病患的財產，否則可能觸法，相關流程跑下來大約需要半年的時間，「意思就是你要自己支付半年一個腦死病患的無效醫療費用。」

陳宇安批評，閨蜜團的行為令人感到噁心，「希望這些閨蜜可以先一人拿100萬出來當作醫療費用，再去求家屬不要拔管，這樣比較有人性啦。」但有網友留言回覆，「說不定她們真的願意出錢出力。」陳宇安也直言道，「那不要嘴巴講啊，不要只在IG放化好濃妝、開好美肌，然後對著鏡頭流淚的影片啊。」

要拔管也不是家屬想拔醫院就隨便讓你拔欸 末期拔管三個必要條件 儘管病患已無法好轉，但在概念上，拔除病患賴以維生的儀器就是決定其死亡，需更慎重。 因此，有三個必要條件： 1.經兩位醫師診斷確為末期病人，無法治癒，近期內死亡已不可避免。...

巴毛律師混酥團發佈於 2025年6月13日 星期五
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