社會 社會焦點 保障人權

為父籌救命錢遇詐騙？她寄出2張提款卡獲無罪　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

女子小楓（化名）被指控去年11月間將自己名下的2個銀行帳戶提款卡提供給詐團使用，導致4名受害者遭騙錢；但她到案之後聲稱，因為父親動手術需要用錢，她又無法透過正常管道貸款，才會上網求助，沒想到竟遇上詐騙。彰化地院法官日前審理之後，認為小楓寄出提款卡不是取得貸款的交換條件，兩者不具備對價關係，與檢方起訴的法規要件不符，最終裁定無罪。

▲▼提款機,ATM,領錢,存款,銀行,帳戶,戶頭。（圖／CFP）

▲小楓為了申辦貸款、債務整合，竟將提款卡寄給詐團。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小楓去年11月間透過超商交貨便寄送方式，將自己名下的2個銀行帳戶提款卡寄給詐團，再透過LINE告知自己的提款卡密碼，雙方約定由她提供帳戶提款卡，進而取得貸款對價。

但小楓在接受警詢時表示，因為父親動手術需要用錢，卻無法透過正常管道貸款，才會上網求助。她在偵查期間又提到，因為想做債務整合，張姓網友主動說可以幫忙，還可以協助包裝、製作金流紀錄，這才信以為真，將提款卡寄出。

彰化地院法官檢視小楓和張姓網友之間的對話紀錄，發現小楓確實曾詢問能否整合加增貸，對方回答可以幫忙，接著以公司需要擬定方案為由，要求小楓寄出提款卡，並保證做完金流就會將卡片歸還。

法官認為，小楓寄出提款卡是為了達到美化帳戶的目的，與想要申請的貸款之間，不具有原因、目的之對應關係，也就是說，寄出提款卡不是取得貸款的交換條件，兩者之間不具備對價關係。

法官表示，小楓的行為不符合洗錢防制法第22條第3項第1款之無正當理由期約對價而交付、提供帳戶罪的構成要件，自然無從以該法條論處，最終因本案不能證明小楓犯罪，裁定無罪，全案仍可上訴。

09/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

彰化地院詐騙

