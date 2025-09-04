嘉義縣衛生局員工當偵探「穿高中制服買菸」　檳榔攤違規最嚴重

▲▼ 嘉縣喬裝測試購菸1成3業者違法賣菸，檳榔攤違規率最高 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為守護青少年健康，嘉縣衛生局暑期安排「喬裝測試」購菸，透過穿著高中制服實測買菸，結果13.1%業者直接賣菸給疑似未滿20歲者未查驗證件，在各類販菸場所中以檳榔攤占61.9%、違規率最高。

菸害防制法112年3月22日修正施行，禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，衛生局於暑假期間特別安排年滿20歲，著高中制服喬裝測試購菸，除大埔鄉、阿里山鄉外每鄉鎮市，針對菸酒專賣店、便利商店、超市、雜貨店、大賣場及檳榔攤等販菸場所，抽測10家共計160家，其中21家違規售菸，包括檳榔攤13家及傳統商店8家，除現場輔導改善，並列入重點列管名單，將責成衛生所不定期前往稽查。

衛生局長趙紋華表示，依據菸害防制法第17條規定：「任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿二十歲之人」，違者最高可處25萬元罰款。

衛生局安排神秘客穿高中制服實測買菸，目的在於提醒業者面對疑似未滿20歲顧客時應落實販菸「問、看、停」3步驟，販菸前「問-問年齡、看-看證件、停-拒絕販售」主動查驗身分證件、確認年齡，或直接婉拒販售等正確作法，販賣菸品商家也應加強員工法規認知訓練。

呼籲販賣菸品業者，應落實拒售菸品予未滿20歲者，由政府、業者與民眾共同攜手，一起守護未滿20歲國人健康，有戒菸需求者，可尋求專業醫療資源協助，撥打免費戒菸專線0800-63-63-63或洽詢各鄉鎮市戒菸機構及衛生所，歡迎民眾多加利用。