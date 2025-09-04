壯碩通緝犯報假名露餡　「金蟬脫殼」裸半身狂逃！累癱投降了

▲遭通緝的陳姓男子謊報身分遭警識破。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局員警於KTV執行臨檢勤務，盤查29歲陳姓男子身分時，他先謊報身分被員警識破，仗著自己百公斤壯碩身材與員警發生拉扯，並使出「金蟬脫殼」順勢脫掉衣服，裸著上身狂逃，員警立即尾隨追緝，追逐1百多公尺後陳男因累癱後被壓制，經查男子因強盜等案遭發布通緝中，全案依法解送歸案。

▲男子使出「金蟬脫殼」順勢脫掉上衣，裸上身往街上狂逃，仍因累癱被逮。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所副所長黃嘉得及警員周采萱3日23時許至桃園區博愛路某KTV執行臨檢查察勤務，核對店內客人身分時，一名陳姓男子自報身分，但資料明顯錯誤，員警發現立即提高警覺，該名男子見被識破，立即扭身往門外衝，仗勢體格壯碩與員警發生拉扯，並使出「金蟬脫殼」順勢脫掉上衣服，裸著上身往街上狂奔。

員警立即尾隨並呼叫支援，中路所警員蔣賢學休假恰好路過立即加入圍捕，雙方在巷弄追逐1百多公尺，陳男躲入防火巷內以為已經甩開員警，正打算開溜，沒想到蔣員已經在那邊等他，他累的癱在地上表示不跑了、乖乖就逮，經查陳男因涉嫌強盜案及毒品案遭發布通緝中，全案依法解送歸案。