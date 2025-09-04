　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

供毒《六人行》馬修派瑞猝死　「K他命女王」最高判60多年

▲▼馬修派瑞。（圖／路透）

▲馬修派瑞（Matthew Perry）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

「六人行」（Friends）明星馬修派瑞（Matthew Perry）因K他命過量猝逝，背後的毒品供應鏈令人震驚。42歲的毒販桑加（Jasveen Sangha）今日在加州法庭承認多項罪名，包括致死指控，最高恐面臨60年徒刑。

馬修派瑞2023年10月，他被發現陳屍在按摩浴缸中，享年54歲。驗屍報告顯示，死因為K他命的急性毒性反應。隨後，警方展開刑事調查，追溯到毒品供應商桑加及其複雜的分銷網路。桑加不僅擁有美國和英國雙重國籍，還被發現試圖刪除證據，企圖掩蓋罪行。

本案不只涉及桑加，還牽扯到普拉森西亞（Salvador Plasencia）醫師和查維斯（Mark Chavez）醫師的非法行為。查維斯被指控在馬修派瑞去世前數週分銷K他命，而普拉森西亞則以高價轉售毒品，甚至在簡訊中冷血嘲諷派瑞的支付能力。

桑加的毒品分銷網路還透過中間人佛萊明（Erik Fleming），將大量K他命賣給派瑞的私人助理肯尼斯（Kenneth Iwamasa）。肯尼斯在派瑞死前的當天，至少為他注射了三劑K他命，最終導致悲劇發生。警方突擊桑加住處，搜出多種毒品及滅證工具，揭露其犯罪集團的規模。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
ChatGPT宣布推出新功能！
女大生遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了
江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
江祖平公開「性侵醜聞」男方清晰照！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普曝很快與普丁通話　坦承：原以為終結俄烏戰爭沒那麼困難

模犯生！陸男考「日本多益作弊」5度被捕　14人錯同題

Google免賣Chrome股價飆漲逾9%　市值日增7兆

市場盼降息！Google獲判免拆Chrome飆漲逾9％　台積電ADR漲超1％

快艇爆規避NBA薪資上限　支付雷納德8.6億任掛名職位

供毒《六人行》馬修派瑞猝死　「K他命女王」最高判60多年

葡萄牙里斯本「百年地標纜車」嚴重出軌！　至少15死

世界最大冰山崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」

北韓傳對身障者進行人體實驗　聯合國委員會震驚

他招人妻、女學生露下體直播！一年半賺3700萬　日警逮4人長相曝光

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【無菸大使鬼轉英文老師】蔣萬安撂英文遭邰智源糾正！

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

川普曝很快與普丁通話　坦承：原以為終結俄烏戰爭沒那麼困難

模犯生！陸男考「日本多益作弊」5度被捕　14人錯同題

Google免賣Chrome股價飆漲逾9%　市值日增7兆

市場盼降息！Google獲判免拆Chrome飆漲逾9％　台積電ADR漲超1％

快艇爆規避NBA薪資上限　支付雷納德8.6億任掛名職位

供毒《六人行》馬修派瑞猝死　「K他命女王」最高判60多年

葡萄牙里斯本「百年地標纜車」嚴重出軌！　至少15死

世界最大冰山崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」

北韓傳對身障者進行人體實驗　聯合國委員會震驚

他招人妻、女學生露下體直播！一年半賺3700萬　日警逮4人長相曝光

美國星巴克導入AI「盤點頻率提升8倍」　員工與客更多交流

川普關稅案的終局勝率？

川普曝很快與普丁通話　坦承：原以為終結俄烏戰爭沒那麼困難

模犯生！陸男考「日本多益作弊」5度被捕　14人錯同題

Google免賣Chrome股價飆漲逾9%　市值日增7兆

琵琶颱風凌晨生成！路徑曝光　今高溫飆35℃

市場盼降息！Google獲判免拆Chrome飆漲逾9％　台積電ADR漲超1％

快艇爆規避NBA薪資上限　支付雷納德8.6億任掛名職位

供毒《六人行》馬修派瑞猝死　「K他命女王」最高判60多年

葡萄牙里斯本「百年地標纜車」嚴重出軌！　至少15死

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

夫妻控訴AI慫恿兒輕生　ChatGPT將推家長監控功能

他招人妻、女學生猥褻直播

直播露下體...撈1億8000萬　男女四人被抓了！日本社長卻笑出來

世界最大冰山崩裂　數週內將完全消失

普丁：澤若願到莫斯科　他已準備好會談

九三大閱兵　實頎是反美大聯盟？

北韓傳對身障者進行人體實驗　聯合國委員會震驚

日本三得利會長新浪剛史宣布辭職

吃不到美乃滋爆氣！男子買汽油燒了咖啡廳

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台交通1年死3000人　德媒：比911喪生人數還多

更多熱門

相關新聞

供毒致馬修派瑞猝死！　醫師認罪

供毒致馬修派瑞猝死！　醫師認罪

美國情境喜劇《六人行》演員馬修派瑞（Matthew Perry）去年因K他命過量死亡，供應K他命給他而遭起訴的兩名醫生之一，美西時間2日在美國法院認罪。

馬修派瑞遭傳沉迷毒品「想自己賣」！

馬修派瑞遭傳沉迷毒品「想自己賣」！

洛杉磯警方：對《六人行》馬修派瑞之死展開調查

洛杉磯警方：對《六人行》馬修派瑞之死展開調查

馬修派瑞「沒被緬懷」！英國奧斯卡惹議

馬修派瑞「沒被緬懷」！英國奧斯卡惹議

《六人行》離世5演員

《六人行》離世5演員

關鍵字：

馬修派瑞

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

對他越好越不珍惜星座男Top 3

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

中興大學實驗室爆炸！1女學生緊急送醫

江祖平怒PO性侵男正面照！

陳傑憲辣妻甜曬「高顏值全家福」！

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面