供毒《六人行》馬修派瑞猝死　「K他命女王」最高判60多年

▲馬修派瑞（Matthew Perry）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

「六人行」（Friends）明星馬修派瑞（Matthew Perry）因K他命過量猝逝，背後的毒品供應鏈令人震驚。42歲的毒販桑加（Jasveen Sangha）今日在加州法庭承認多項罪名，包括致死指控，最高恐面臨60年徒刑。

馬修派瑞2023年10月，他被發現陳屍在按摩浴缸中，享年54歲。驗屍報告顯示，死因為K他命的急性毒性反應。隨後，警方展開刑事調查，追溯到毒品供應商桑加及其複雜的分銷網路。桑加不僅擁有美國和英國雙重國籍，還被發現試圖刪除證據，企圖掩蓋罪行。

本案不只涉及桑加，還牽扯到普拉森西亞（Salvador Plasencia）醫師和查維斯（Mark Chavez）醫師的非法行為。查維斯被指控在馬修派瑞去世前數週分銷K他命，而普拉森西亞則以高價轉售毒品，甚至在簡訊中冷血嘲諷派瑞的支付能力。

桑加的毒品分銷網路還透過中間人佛萊明（Erik Fleming），將大量K他命賣給派瑞的私人助理肯尼斯（Kenneth Iwamasa）。肯尼斯在派瑞死前的當天，至少為他注射了三劑K他命，最終導致悲劇發生。警方突擊桑加住處，搜出多種毒品及滅證工具，揭露其犯罪集團的規模。