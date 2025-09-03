南投縣傳統工藝大展邀5竹藝大師打頭陣　首度引入AI智慧導覽系統

▲南投縣傳統工藝大展即日起至明年9月22日展出。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣傳統工藝大展即日起至明年9月22日展出，展演橫跨竹藝、織品、陶藝、漆藝四大領域的精品工藝；縣府文化局指出，本展最大亮點是首度引入AI智慧導覽系統，打造全新沉浸式參觀體驗，讓參觀者在傳統的溫度與科技的便捷中，感受南投工藝的無盡魅力。

縣府文化局8月30日在南投縣文化園區武德殿舉辦「114-115年南投縣傳統工藝及傳統表演藝術推廣展覽計畫-聽見匠聲•看見傳藝」記者會，活動開幕式由信義鄉布農文化協會帶來傳訊歌、凱旋歌及祈禱小米豐收祭歌等傳統歲時祭儀歌謠，為本次展覽增添光彩。

文化局介紹，首期展覽以「竹藝篇—編竹成藝•竹映生活」為題，邀請竹藝保存者邱錦緞、劉興澤、蘇素任、林秀鳳、涂素英等五位大師，精挑18件絕美佳作聯合展出；作品運用攢編、透空編、斜紋編、方格編等多種精湛的傳統工藝技法，展現將細密如綢、絲髮細纖的竹篾編目，作成視野通透、氣勢磅礴的大型竹器，將竹材的柔性及韌性完美呈現。

現場AI導覽系統可讓參觀者透過智慧化語音與影像導覽，深入了解工藝背後的故事與技法，讓導覽體驗更即時、便利，同時設置互動裝置，讓參觀者能透過互動小遊戲，更快速了解每一展演檔期的相關知識；另搭配展覽舉辦多場專題講座與DIY體驗課程，包括竹製品永續生活、彩繪凹豆杯、竹編夜燈及傳統竹雕等，邀請不同領域的藝師親授，讓民眾在著手創作中認識竹材的可塑性與文化價值。

繼竹藝篇後，將依序推出「原藝篇—山林印記•織音圖魂」（115/01/31-115/04/14），「陶藝篇—陶說南投•藝築生活篇」（115/04/25-115/06/30），「漆藝篇—漆色流年・生活器物的光影之道」（115/07/11-115/09/22）。