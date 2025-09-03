　
社會 社會焦點 保障人權

插隊哥停車被擋秒變臭嘴男　譙保全「問候人家媽媽」判賠3萬

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

林姓男子2023年開車想插隊進入北市1處地下停車場，不滿曾姓保全員擋車要他守規矩，林當眾罵7字經羞辱曾男「目小嗎？」曾男提告討公道，刑案雖判林涉嫌公然侮辱無罪確定，不過一審認為他可能沒罵、二審認定他有罵但侮辱的是自己，民事部分，台北地院判林須賠精神慰撫3萬元確定。

判決指出，事發於2023年8月4日晚間8點多，50多歲的林男開車企圖插隊進地下停車場，在入口維持秩序的曾男，上前詢問林男若非月租車、就應依序排隊，林男停在路邊觀望幾分鐘、毫無空檔可鑽，竟下車走向曾男辱罵7字經、用台語譙曾男「你是在目小嗎？」出氣。

曾男告林男涉嫌公然侮辱，林男辯稱詢問曾男「這是不是XX停車場」、沒爆粗口，卻一度不出庭也沒請假。

刑案一審認為修養因人而異，有些人慣用髒話當口頭禪，縱使粗鄙，仍未必蓄意貶抑他人名譽或人格，且現場監視畫面沒錄音，無法確認林男辱罵曾男，就算有罵，也僅因一時氣憤、口出穢語，時間短暫、並非反覆持續，冒犯程度未超出一般人合理忍受範圍，判林男無罪。

上訴後，刑案二審指雙方互不相識，確因插隊問題起衝突，改認定林男有辱罵曾男，但法官依舊認為曾男受冒犯程度輕微，且從「理性有教養之人」角度，林男謾罵舉動彰顯自己教養、修為與情緒控管不佳，是羞辱自己而非曾男，林男仍無故不出庭，但獲判無罪確定。

不過曾男以刑案二審認定林男確有辱罵髒話為由，提起附帶民事求償精神慰撫15萬元，林男出庭辯稱，刑案認定他就算有罵曾男，情節也很輕微，已經判無罪、應不用賠償。

法官認為林男有錯在先，卻當眾以髒話辱罵曾男至親，使曾男遭受精神上與心理上的難堪和不愉快、覺得很委屈、很羞辱，確已侵害曾男名譽權，判林男須賠3萬元，不得上訴，就此確定。

插隊粗口髒話妨害名譽公然侮辱精神慰撫保全員

