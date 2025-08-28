快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝

▲2023年間網路流傳貌似鄭文燦與長髮女進入飯店房間的影片。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

因涉嫌收賄遭起訴的前海基會董事長鄭文燦，在2023年間，被傳出4段帶著女子走進飯店房間的影片，鄭文燦當持駁斥影像遭移花接木，控告po出影片的臉書粉專「Next逆襲」妨害名譽，但2次鑑定無法確認影片是造假，且鄭文燦已於日前悄悄撤告，台北地檢署調查後，將全案處分不起訴。

2023年10月24日凌晨，網路上開始流傳1部影片，1名神似時任行政院副院鄭文燦的男子，與1名長髮女子先後從飯店走廊進入房間的影片，其他影片則是身形貌似鄭文燦的男子，帶女子進出飯店玻璃門，或是2人在車上擁抱，立刻引起各界議論。

鄭文燦隔天在臉書上發出4點嚴正聲明，指出網路流傳的4段影片，影像老舊模糊，透過片段剪接，移花接木，鄭文燦強調「走入飯店房間的影中人，可以從各種特徵發現明顯與我不同，我不是影中人」，並表示已透過律師針對散播影像的側翼粉專提告。

案經台北市警局中正一分局報請檢察官指揮，11月間傳出刑事局鑑識比對結果，其中1套辨識軟體比對認為影片有61.5%是深偽變造的，另1套軟體則無法判斷深偽可能，鄭文燦當時對比對結果表示，「我們希望這個司法單位可以追查變造的影像從何而來，釐清真相」。

不料鄭文燦之後因涉嫌在桃園市長任內，為華亞園區土地開發案收賄500萬元，被桃園地檢聲獲准，被檢察官依《貪污治罪條例》起訴後，法院裁定交保候傳，鄭文燦一方面委請律師準備桃園地院的涉貪官司，一方面也遞狀到台北地檢署表明撤回對「Next逆襲」的告訴，由於鄭文燦撤告，台北地檢署也將全案不起訴處分。