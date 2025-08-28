　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝

▲網傳行政院副院長鄭文燦偕女赴賓館爭議影像，有待檢調調查釐清真相。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2023年間網路流傳貌似鄭文燦與長髮女進入飯店房間的影片。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

因涉嫌收賄遭起訴的前海基會董事長鄭文燦，在2023年間，被傳出4段帶著女子走進飯店房間的影片，鄭文燦當持駁斥影像遭移花接木，控告po出影片的臉書粉專「Next逆襲」妨害名譽，但2次鑑定無法確認影片是造假，且鄭文燦已於日前悄悄撤告，台北地檢署調查後，將全案處分不起訴。

2023年10月24日凌晨，網路上開始流傳1部影片，1名神似時任行政院副院鄭文燦的男子，與1名長髮女子先後從飯店走廊進入房間的影片，其他影片則是身形貌似鄭文燦的男子，帶女子進出飯店玻璃門，或是2人在車上擁抱，立刻引起各界議論。

鄭文燦隔天在臉書上發出4點嚴正聲明，指出網路流傳的4段影片，影像老舊模糊，透過片段剪接，移花接木，鄭文燦強調「走入飯店房間的影中人，可以從各種特徵發現明顯與我不同，我不是影中人」，並表示已透過律師針對散播影像的側翼粉專提告。

案經台北市警局中正一分局報請檢察官指揮，11月間傳出刑事局鑑識比對結果，其中1套辨識軟體比對認為影片有61.5%是深偽變造的，另1套軟體則無法判斷深偽可能，鄭文燦當時對比對結果表示，「我們希望這個司法單位可以追查變造的影像從何而來，釐清真相」。

不料鄭文燦之後因涉嫌在桃園市長任內，為華亞園區土地開發案收賄500萬元，被桃園地檢聲獲准，被檢察官依《貪污治罪條例》起訴後，法院裁定交保候傳，鄭文燦一方面委請律師準備桃園地院的涉貪官司，一方面也遞狀到台北地檢署表明撤回對「Next逆襲」的告訴，由於鄭文燦撤告，台北地檢署也將全案不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台2線遭夾殺！　車頭扁掉「乘客搶救無效亡」
快訊／新北男過馬路遭輾　臟器外露慘死
羅智強送暖柯建銘：哪個民進黨人沒喊過大罷免大成功
快訊／勘驗彭振聲認罪光碟！　檢為講台語和小沈律師吵翻天
快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝
快訊／超思進口蛋高價訛詐削7千萬　吳諭非母女+官員起訴
找傳播妹遭通報老婆　把麻吉「吊天車」虐殺5小時慘死
快訊／陳歐珀夫妻遭求重判24年2月　滿頭白髮畫面曝
外國女來台淘金　性交易月賺30萬秘辛曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／88歲阿婆推回收車遭賓士撞倒　男駕駛竟沒停車再把她輾死

天降奪命水泥塊！騎士輾過摔車慘死　重返現場驚見「還有更多塊」

快訊／新北男過馬路未走斑馬線　遭大貨車撞輾臟器外露慘死

快訊／台2線小貨車遭大車夾殺！　車頭扁掉「乘客搶救無效亡」

獨／台中大遠百「恐怖電梯」連2天吞人　民眾怒：前1天才關20人

獨／強勢執法畫面曝！高雄警跨2車道壓雙黃　急追行人沒走斑馬線

快訊／勘驗彭振聲認罪光碟疑逼供　檢為講台語和小沈律師吵翻天

快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝

快訊／超思進口蛋高價訛詐削7千萬　吳諭非母女+畜產會官員起訴

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉「被吊天車」虐殺5小時慘死

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

快訊／88歲阿婆推回收車遭賓士撞倒　男駕駛竟沒停車再把她輾死

天降奪命水泥塊！騎士輾過摔車慘死　重返現場驚見「還有更多塊」

快訊／新北男過馬路未走斑馬線　遭大貨車撞輾臟器外露慘死

快訊／台2線小貨車遭大車夾殺！　車頭扁掉「乘客搶救無效亡」

獨／台中大遠百「恐怖電梯」連2天吞人　民眾怒：前1天才關20人

獨／強勢執法畫面曝！高雄警跨2車道壓雙黃　急追行人沒走斑馬線

快訊／勘驗彭振聲認罪光碟疑逼供　檢為講台語和小沈律師吵翻天

快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝

快訊／超思進口蛋高價訛詐削7千萬　吳諭非母女+畜產會官員起訴

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉「被吊天車」虐殺5小時慘死

航港大數據創意應用競賽參賽隊倍增　陽明、交大為社會與學生組第一

蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

快訊／88歲阿婆推回收車遭賓士撞倒　男駕駛竟沒停車再把她輾死

梅西梅開二度率隊逆轉　邁阿密國際3比1擊退奧蘭多城闖進聯盟盃決賽

Talon發聲明回應「債務風波」　債主貼大量對話紀錄曝借錢過程

野生吳婉君「遮半臉現身高鐵站」！神情緊繃頻張望 真實狀態全被拍

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

道奇成為本季首支3連戰橫掃紅人球隊　羅伯斯回顧全場比賽

桃園抽驗303件中元節祭祀食品　木瓜驗出農藥殘留超標將開罰

社會熱門新聞

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

忘拉手煞車奪命　「大車倒退嚕」司機被夾扁慘死

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

快訊／陳歐珀夫妻涉「3貪」　檢求重判24年2月

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

「全台最大里」高雄福山里將拆成4里

快訊／桃園16歲少女頂樓墜下　送醫不治

網傳高雄科技執法　騎紅線內遭罰600元

比特犬Lucky兩度咬傷人　雲林新飼主接手

早產兒轉院通行無阻抵林口　網友暖心「報路況」

北檢遭質疑不正訊問！　北院今勘驗「彭振聲認罪光碟」

更多熱門

相關新聞

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

網紅「盾牌牙醫」史書華，2022年在臉書粉專上PO文爆料，稱醫勞盟前同事劉立仁醫師，曾在2019年初時代力量黨員大會上，發表歧視原住民和女性言論。一審將史書華判處拘役60日，案經上訴，高等法院二審26日仍認定有罪，駁回上訴，史書華遭判拘役60日、得易科罰金6萬元定讞。

陳時奮向沈富雄求償200萬　二審再敗

陳時奮向沈富雄求償200萬　二審再敗

點名綠委「投票中離」　黃國昌挨告出庭

點名綠委「投票中離」　黃國昌挨告出庭

鄭文燦辯「被丟包500萬」檢方陷人於罪

鄭文燦辯「被丟包500萬」檢方陷人於罪

鄭文燦案今開第七次準備庭　要查1關鍵

鄭文燦案今開第七次準備庭　要查1關鍵

關鍵字：

鄭文燦妨害名譽房間Next逆襲

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面