65歲豬哥博士生調戲人妻同學　強拉手親吻色喊「很好摸」下場曝

▲女博士生讓6旬男同學搭便車，卻遭性騷擾而身心受創。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名余姓男子2022年和博士班同學聚餐後，搭1位女同學便車回家途中，竟強拉女方右手親吻說「很好摸」、狀似陶醉，女方嚇出自律神經失調等身心症狀，怒余男被認定成立性騷擾卻不道歉，提告向余男求償精神慰撫40萬元，余男堅稱當時喝醉上車就睡、夢中有抓女方的手但無意輕薄，台北地院不採信余男辯解，判他須賠15萬元確定。

女方提告指稱，2022年9月博士班同學聚餐後，她好意讓有喝酒的余男搭便車，途中余男不斷對她言語調戲，更要她用左手開車，強拉她右手說「交給我」、邊撫弄邊親吻，說「妳的手很好摸」、「等等去散步」、「我家沒有人」等語，她嚇得努力壓制開門跳車衝動，以免出車禍。

女方怒余男事後被校方性別平等調查認定成立性騷擾，卻從沒道歉，此事令她自律神經失調，婚姻遭受重大衝擊，身心痛苦不堪，曾當眾因解離現象跌倒，事隔1年多，鼓起勇氣提告向余男求償精神慰撫40萬元。

余男否認伸鹹豬手，自稱事發時已逾65歲，喝醉上車一路睡到家還說夢話，挨告才回想起曾被女方搖醒，看女方一眼又繼續睡，可能無意識抓住女方右手、講了些囈語，絕沒性騷擾，校方調查時他說「如果是試圖，就是沒成功」，被曲解為承認「試圖將女方右手放在自己胸口」。

余男推稱女方要錢，所以允諾給女方3萬元，算是彌補自己唐突行為，以免影響女方取得博士學位，道歉信也是校方要他寫的，校方調查過程「我都不知自己說了什麼做了什麼」，寄來的性平調查結論他沒看，女方因身心狀況就醫諮詢，跟他無關。

法官指校方調查顯示，男方自承抓住女方右手「發現是僵硬的，我就知道我會錯意，你們懂我意思嗎？如果她不是那個意思，她手不會是僵硬的」、「我在想妳是不是（對我）有別的想法」、「如果問女生，她會說不要，所以男生要主動」、「最主要錯誤就是我認為她未婚，可以交往看看」。

法官認為余男出庭辯稱睡夢中無意識碰觸，跟校方調查時的說法南轅北轍，但雙方事前無特別交情，若余男上車就睡，女方怎知如何送他到家，余男辯詞有違常理，反而校方調查時尚無防備與說謊意圖，他承認以為女方對他有好感而試探，比較可信。

法官指余男性騷擾行為使女方恐懼不安、至今仍須到身心科就診，余男從未表達真摯歉意，還暗指女方誣賴、造成女方二次傷害，衡量他犯行與雙方經濟狀況，北院一審判余男須賠償15萬元，北院二審駁回余男上訴確定。