遭爆吞善款！AJ哥「已交待金流」　社會局打臉：只秀存摺沒說用途

▲公益網紅AJ哥昨(2)日親上直播回應爭議 。（圖／翻攝AJ哥YouTube）

記者林東良、潘鳳威／台南報導

公益網紅AJ哥（曹暐國）因募款爭議引發關注，遭台南市社會局依違反公益勸募條例裁罰4萬元，並要求交代金流與返還善款。儘管AJ哥昨(2)日親上直播道歉，但強調已向社會局交待善款金流向，但被社會局打臉，強調他只提供存摺內頁，社會局已要求他逐筆說明是否屬於捐款，以及捐款流向。

AJ哥上月29日遭罹患「象腿症」的賀姓男子控訴，稱AJ哥替他募得33萬元善款，卻僅給他9萬元使用，導致他病情惡化險截肢。隔日《ETtoday新聞雲》再披露，1名年僅20歲的涂姓女大生爆料，稱今年初因父親遭遇重大車禍而求助AJ哥，對方幫她募款約16萬元，卻只給6萬，後續欲再請求幫忙，僅得到「須重新審核」的答覆就再無下文。儘管AJ哥事後發文澄清，自己是被有心人士惡意抹黑。社會局仍依違反公益勸募條例開罰4萬元，並持續追查相關案情。

昨(2)日，AJ哥親上直播回應爭議，並向社會大眾說明相關案情，然而話題卻多次圍繞「象腿哥」賀男身上。他表示，當初只有自己願意伸出援手，甚至陪同對方進行胃繞道手術，但對方用光善款後即封鎖聯絡，還反控他不理不睬。AJ哥更強調，「善款金流都有向社會局交代，也因此被開罰單。」他承認，先前以個人名義募款確實有錯。至於近日接連遭指控善款流向不明，他僅以「已向社會局交代」簡短回應。

對此，台南市社會局今(3)日對AJ哥昨日直播內容作出回應，表示本局係因AJ哥非屬公益勸募條例第5條之勸募團體，且AJ哥未經申請許可即對外公開發起0121楠西地震勸募活動，且經本局制止仍未遵從，遂依公益勸募條例第24條規定裁處4萬元罰鍰，並請AJ哥應將違法募得之財物返還捐贈人。

對於AJ哥表示已向本局交代金流，經查，AJ哥僅向本局出示存簿內頁，確有捐款收入，惟資料繁雜，本局已請其逐筆說明存摺內頁明細係屬捐款或非捐款部分，並將返還情形造冊函復本局，AJ哥仍應儘速返還捐贈人，以符規定。

此外，針對AJ哥遭爆私吞巨額善款對外案，本局後續會函文請其說明及釐清，倘經查證屬實，並依公益勸募條例第22條規定限期將違法所得返還捐贈人。