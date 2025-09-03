搶買「鐵窗牌」蛋黃酥！他打600通電話還訂不到　氣到投訴法務部

▲彰化監獄蛋黃酥刷3.5層酥皮，香酥可口。（圖／翻攝自臉書／法務部矯正署彰化監獄）

圖文／CTWANT

2025年中秋節時間是國曆10月6日，不少民眾已經紛紛開始搶買蛋黃酥，而號稱全台最難買、彰化監獄出產的「鐵窗牌蛋黃酥」，今年於8月28日開放預購，短短4小時就賣出7萬顆，不僅網路商城瞬間癱瘓，電話也被消費者打爆，但還是有許多民眾抱怨，「打了快600通電話，還是打不進去」、「根本訂不了」，更有人氣到揚言要向法務部投訴。

法務部矯正署彰化監獄儒林工坊的「鐵窗牌蛋黃酥」在8月28日開放預購，因每年預購首日迅速就銷售一空，今年數量增至10萬顆，並開放網路預購。彰化監獄表示，今年仍主打經典蛋黃酥及素食綠豆椪，蛋黃酥每盒10入，售價為新台幣410元；素食綠豆椪每盒6入，要價210元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化監獄也指出，其中7萬顆已全數售罄，剩餘約3萬顆將持續供應至9月22日。副典獄長鄭哲成則強調，推出月餅的用意並非追求商機，而是希望收容人可以培訓技能，利於出獄更生也有一技之長，順利展開新生活。

對此，就有許多民眾在彰化監獄臉書粉專留言道，「打了4年，電話前5分鐘會有1個人說要提早打，然後之後就打不進去」、「網路商城都已經到步驟3了，然後卡超久的一直按下一步都沒用」。

也有人分享，表示他(8月)28日上午10時許打電話訂購，每通電話最多等待6分鐘，時間到會被切斷，需要重新撥打，台灣之星、亞太可成功進入總機排隊，但仍會在6分鐘後被踢出，中華電信、遠傳則直接無法接通；另一位網友則說，截至8月28日下午3時57分，剩9月17日以前的日期可供配，「現在比較好打了，感動！」

延伸閱讀

▸ 以為母親出國旅遊竟「跑去瑞士安樂死」！ 女兒慟喊：收簡訊才知

▸ 紀言愷曬5歲女兒「上半身裸照」 遭疑違反《兒少法》律師說話了

▸ 原始連結