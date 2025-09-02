北投皇池驚爆又偷拍！色狼「毛巾包手機」...6人慘遭狂攝

▲北市北投區皇池溫泉御膳館大眾池傳出男子偷拍男客。（示意圖／pizabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市高姓男子赴北投知名皇池溫泉御膳館裸湯大眾池內，將iPhone手機以毛巾包覆掩飾，偷拍同場6名男客，共留下32張影像。行徑被民眾當場發現報警，警方隨即查扣手機並移送法辦。士林地檢署認定其行為違反《個資法》第19條、第41條，雖6名被害人事後與他和解並撤回告訴，但因屬公訴罪，仍依法提起公訴。

去年12月某日，高男進入皇池大眾池，趁著池內氣氛鬆散、燈光昏暗，偷偷將手機以毛巾包裹，僅露出鏡頭，朝向池邊及池中位置，藉此偷拍其他正在泡湯的男客裸體。起初沒人察覺，直到有人發現高男舉止詭異，毛巾擺放角度不尋常，才揭穿偷拍行為。

現場民眾隨即通知人員並報警處理，警方到場後，立刻將高男控制，並檢查其手機。結果在相簿內發現多達32張偷拍影像，全都是同場泡湯民眾的照片，證據明確。警方隨後將人帶回派出所偵辦，全案移送士林地檢署。

警詢、偵查時，高男對犯行供認不諱，僅辯稱是出於個人私利，並無正當理由蒐集或利用他人影像。檢方認，他的行為已構成非法蒐集、利用個人資料，涉嫌違反《個資法》第19條及第41條。然而，高男雖與6名被害人事後達成和解，並撤告，但因該罪屬公訴罪，並非告訴乃論案件，檢方仍依法提起公訴。