社會 社會焦點 保障人權

快訊／倒車撞新北當歸鴨店辯討債　嫌犯躲女友家落網被羈押禁見

▲新北當歸鴨連鎖店遭連環攻擊，嫌犯稍早落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲蔣姓男子（前中）涉開車撞壞新北當歸鴨連鎖店2間店面，新北檢複訊後聲押禁見獲准。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市1家連鎖當歸鴨餐廳在新莊區、樹林區的店面，疑因二代少東在外欠債，本月（8月）初遭人潑漆警告，警方迅速逮捕2嫌，不料2家分店日前又遭1名蔣姓男子惡意倒車撞壞店面鐵捲門、幸未釀成傷亡，蔣男落網經新北地檢署聲押禁見，新北地院今（26日）晚裁准。

警方調查，這家連鎖當歸鴨餐廳在新莊四維路的總店、樹林博愛街的分店，本月4日深夜遭2名男子朝店面潑灑紅漆，警方獲報後僅約1小時，就逮捕22歲林姓男子與28歲江姓男子，初步調查疑因店家二代少東沉迷線上博奕、積欠鉅額賭債但父母拒絕代為償還，引來債主僱用打手警告。

不料本月24日凌晨，這2家分店又遭人開車惡意倒車衝撞，造成店面鐵捲門變形、玻璃門碎裂，幸未釀成任何傷亡，嫌犯棄車逃離，警方循線鎖定41歲蔣姓男子涉案，當晚9點多，在桃園市龜山區蔣男女友家裡查獲蔣男送辦。

新北檢複訊後，認定蔣男涉犯《刑法》恐嚇危害安全、毀損等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞，今上午向法院聲押禁見蔣男。

新北院今下午開庭調查，據悉，蔣男到案聲稱當歸鴨店少東欠他10萬元不還，所以開車衝撞店面警告，法官認定蔣男有羈押原因與必要性，裁定羈押禁見。

08/25 全台詐欺最新數據

王思佳化妝師吳阿志驟逝！　親哥曝離世原因

當歸鴨潑漆毀損恐嚇羈押禁見

