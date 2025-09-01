新北市公共工程優質獎　三峽國光二期社會住宅獲頒特優獎

▲新北三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程，榮獲特優獎，城鄉局長黃國峰與工程團隊共同領獎。

圖、文／新北市政府城鄉發展局提供

新北市政府今(1)日舉辦「114年度公共工程優質獎頒獎典禮」，由副市長陳純敬頒獎，表彰提升城市品質及民生福祉表現卓越的工程專案。新北市政府城鄉發展局計獲4項優質工程肯定，其中『三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程』榮獲公共工程唯一特優獎，展現了在青年社會住宅卓越的成就，為新北市的居住環境注入新的活力。

三峽國光段(二期)青年社會住宅有別於一般社宅單棟興建模式，採整區開發方式，基地位於「三峽都市計畫區」與「台北大學社區特定區計畫」交界，成功串聯兩大計畫區，並鄰近捷運三鶯線三峽站，另為呼應政府節能減碳、推動永續發展的政策目標，本案特別留設大面積綠地，透過帶狀沿街步道串聯周邊公園，結合「綠家園」理念，共同營造達2.2公頃的開放空間，不僅形塑友善的生活環境，更實踐生態永續發展。此外，社宅內引入多元公益設施，包括非營利幼兒園、公共托育、托老中心、庇護工場、銀光咖啡廳及集會空間等，從幼兒到高齡者提供完善照護與服務，打造兼具居住、交通、綠地與社會支持功能的「全齡共融示範社區」。

▲▼新北三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程，榮獲特優獎。

新北市政府城鄉發展局表示，此次頒獎除特優獎外，另有多項優質工程獲得優等獎肯定：

「新北市三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程」，以新北大道一段為主要風廊，涵蓋公所、體育場、中山藝術公園及醫院等約2公頃公共區域，透過「整合行政服務」、「引風增綠」及「15分鐘淨零生活圈」的設計理念，拆除圍牆邊界、串聯公園綠地並優化步行環境，擴大綠覆率、降低都市熱島效應，為市民打造永續宜居的低碳都會生活圈。

「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程」，以「綠色減碳護城河」為核心理念，透過人行道拓寬與無障礙設施整合，營造安全舒適的人本步行空間，同時增設綠帶與雨水花園，提升透水性與生態效益。工程亦串聯運動場周邊生活圈，規劃迎賓廣場與友善休憩空間，兼具運動、休閒與防災中繼功能，成為板橋居民共享的城市綠洲。

「板橋區文化路立面修繕工程」，針對50年老屋外牆斑駁、磁磚掉落及管線凌亂等問題，進行整體修繕。工程採用質感塗料取代磁磚，並統一冷氣格柵及造型金屬框，不僅改善安全隱憂，更讓老屋煥然一新，為文化路注入嶄新風貌，顯著提升居民生活品質。

▲114年度新北市公共工程優質獎，城鄉局榮獲4項優質工程獎肯定。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰指出，本次獲獎的工程不僅是對團隊過去努力的肯定，更代表著社會大眾對新北市公共建設的期待與信任。這些得獎工程展現了市府在推動居住正義、提升城市品質及落實永續發展上的專業與決心。未來，新北市將持續以市民需求為核心，推動更多具前瞻性、永續性與韌性的優質公共工程，積極為市民打造更美好的生活環境與城市風貌，讓每一位居民都能在優質的社區中享受更高的生活品質。

