超商開學省錢攻略！重量級鮮食優惠　文具生活用品「第2件6折」

▲7-ELEVEN 開學鮮食、飲品、文具等紛紛推優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接開學季，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN 提升鮮食份量，還有任選「第二件現折10元」，更集結上百項文具與生活用品「第2件6折」。全家「金飯糰」極選系列全面升級，即日起至9月16日金任選兩件69折，還有「主餐優惠券」，以及指定鮮奶、優酪乳、豆米漿、燕麥飲第2件5折起。

▲7-11即日起至9月30日推出「重量級饗宴」專案。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●重量級加大商品

7-11即日起至9月30日推出「重量級饗宴」專案，涵蓋鮮食、甜點、零食與IP玩偶等多款商品，超過20樣人氣餐點，份量提升10%至30%，並依XL、2XL、3XL三種尺寸區分，指定商品還享「第二件現折10元」。

重磅餐點如「極饗-真飽燒肉拌麵」、「海鮮大醬新極大飯糰」等都推出加量版，冷凍鹹食則有「爆炒滷雞胗」、「美式香辣雞丁」等4款升級，還有「HOMEAL重量級日式牛丼」牛肉與飯量加碼20%。

追劇零食、泡麵也有「77乳加經典放大版」、「韓國Real Price蝦片」、「Mykuali檳城白咖哩麵」等特色新品。9月30日前「指定商品2件8折、3件77折」，還有10款比臉大3倍的迪士尼、三麗鷗20吋巨型絨毛玩偶預購。

▲零食推出放大版，飲品也有優惠。（圖／業者提供）

●飲品優惠

飲品部分，CITY系列於9月3日至9月16日多重優惠，奶蓋紅茶、梔子花青茶「任選2杯99元」。指定水果冰沙同價，夏日新品「情人果椰果茶飲」2杯150元。線上OPENPOINT「開學補給站」9月2日至9月11日推出多款人氣飲品，囤杯更划算。

▲7-11 推出鮮奶周報，還有指定鮮乳特價。（圖／業者提供）

鮮乳優惠也登場，7-ELEVEN配合台北市「鮮奶周報」計畫，9款鮮乳、豆漿於門市兌領十分方便。同步9月3日至30日，指定家庭號容量鮮奶、調味乳、優酪乳、純喫茶等單件特價再加贈OPENPOINT點數7點，豆米漿「單件85折、任選兩件8折」，紐澳鮮乳「單件省15元」。

水果團購也有「紐西蘭黃金奇異果」多規格組合，獨家贈品加碼送。

▲文具、日用品「第二件6折」。（圖／業者提供）

●文具、日用品

文具及日用品方面，7-ELEVEN全台逾400間門市設有「Watts均一價59元專區」、「時尚文具專區」、「用品量販專區」等，9月30日前，11大文具品牌、百款指定商品「第2件6折」。

外宿生必備UNIDESIGN衛生紙一串109元、2串149元，平均每包不到9.4元，指定衛生棉3件149元還送晚安好眠褲，蜜緹隱形眼鏡彩色日拋全度數「買1送1」，襪子組合最低99元。

高雄夢時代門市首設LOFT專區，獨家販售Flake Stickers、卡片、造型貼紙、日本製造的EDiT方格筆記本等商品，文具控可把握。

▲全家金飯糰「極選系列」推出新品，還有任選兩件69折。（圖／業者提供）

★全家

●金飯糰極選系列升級

全家今年4月起金飯糰「極選系列」使用日本越光系品種米，如今再推出3款新品，「筋子銀鮭飯糰」、「博多明太子奶油飯糰」、「照燒鰤魚大根飯糰」，食材及餡料都升級。即日起至9月16日，金飯糰極選系列「任選二件69折」。

●開學季優惠券

全家迎接開學季推出餐飲優惠，即日起至9月28日，每周一至周四購買指定麵/飯類主餐，即可獲得20元週末（周五至周日）主餐優惠券。

其中9月1日至9月14日為「飯派福音日」，此期間獲得的優惠券可於9月5日至9月7日、9月12日至9月13日使用。9月15日至9月28日為「麵派福音日」，此期間獲得的優惠券可於 9月19日至9月21日、9月26日至9月28日使用。

此外，9月3日至9月30日，指定鮮奶、優酪乳、豆米漿、燕麥飲推出「第2件5折起」優惠。

▲全家推出機能飲料。（圖／業者提供）

●獨家機能飲品

全家獨家導入4款機能發酵乳，滿足生活中多樣化的營養需求。包括「大人的生活好眠乳酸飲」、「大人的生活維生素C飲」、「LCA 美的亮妍美莓飲發酵乳」、「LCA 煥的水感平衡飲發酵乳」，針對睡眠、營養、美容與代謝需求設計，每瓶最低35元。