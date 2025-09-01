　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商開學省錢攻略！重量級鮮食優惠　文具生活用品「第2件6折」

▲▼7-ELEVEN開學優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 開學鮮食、飲品、文具等紛紛推優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接開學季，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN 提升鮮食份量，還有任選「第二件現折10元」，更集結上百項文具與生活用品「第2件6折」。全家「金飯糰」極選系列全面升級，即日起至9月16日金任選兩件69折，還有「主餐優惠券」，以及指定鮮奶、優酪乳、豆米漿、燕麥飲第2件5折起。

▲▼7-ELEVEN開學優惠。（圖／業者提供）

▲7-11即日起至9月30日推出「重量級饗宴」專案。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●重量級加大商品

7-11即日起至9月30日推出「重量級饗宴」專案，涵蓋鮮食、甜點、零食與IP玩偶等多款商品，超過20樣人氣餐點，份量提升10%至30%，並依XL、2XL、3XL三種尺寸區分，指定商品還享「第二件現折10元」。

重磅餐點如「極饗-真飽燒肉拌麵」、「海鮮大醬新極大飯糰」等都推出加量版，冷凍鹹食則有「爆炒滷雞胗」、「美式香辣雞丁」等4款升級，還有「HOMEAL重量級日式牛丼」牛肉與飯量加碼20%。

追劇零食、泡麵也有「77乳加經典放大版」、「韓國Real Price蝦片」、「Mykuali檳城白咖哩麵」等特色新品。9月30日前「指定商品2件8折、3件77折」，還有10款比臉大3倍的迪士尼、三麗鷗20吋巨型絨毛玩偶預購。

▲▼7-ELEVEN開學優惠。（圖／業者提供）

▲零食推出放大版，飲品也有優惠。（圖／業者提供）

●飲品優惠

飲品部分，CITY系列於9月3日至9月16日多重優惠，奶蓋紅茶、梔子花青茶「任選2杯99元」。指定水果冰沙同價，夏日新品「情人果椰果茶飲」2杯150元。線上OPENPOINT「開學補給站」9月2日至9月11日推出多款人氣飲品，囤杯更划算。

▲▼7-ELEVEN開學優惠。（圖／業者提供）

▲7-11 推出鮮奶周報，還有指定鮮乳特價。（圖／業者提供）

鮮乳優惠也登場，7-ELEVEN配合台北市「鮮奶周報」計畫，9款鮮乳、豆漿於門市兌領十分方便。同步9月3日至30日，指定家庭號容量鮮奶、調味乳、優酪乳、純喫茶等單件特價再加贈OPENPOINT點數7點，豆米漿「單件85折、任選兩件8折」，紐澳鮮乳「單件省15元」。

水果團購也有「紐西蘭黃金奇異果」多規格組合，獨家贈品加碼送。

▲▼7-ELEVEN開學優惠。（圖／業者提供）

▲文具、日用品「第二件6折」。（圖／業者提供）

●文具、日用品

文具及日用品方面，7-ELEVEN全台逾400間門市設有「Watts均一價59元專區」、「時尚文具專區」、「用品量販專區」等，9月30日前，11大文具品牌、百款指定商品「第2件6折」。

外宿生必備UNIDESIGN衛生紙一串109元、2串149元，平均每包不到9.4元，指定衛生棉3件149元還送晚安好眠褲，蜜緹隱形眼鏡彩色日拋全度數「買1送1」，襪子組合最低99元。

高雄夢時代門市首設LOFT專區，獨家販售Flake Stickers、卡片、造型貼紙、日本製造的EDiT方格筆記本等商品，文具控可把握。

▲▼全家飯糰新品、開學優惠、機能飲品。（圖／業者提供）

▲全家金飯糰「極選系列」推出新品，還有任選兩件69折。（圖／業者提供）

★全家

●金飯糰極選系列升級

全家今年4月起金飯糰「極選系列」使用日本越光系品種米，如今再推出3款新品，「筋子銀鮭飯糰」、「博多明太子奶油飯糰」、「照燒鰤魚大根飯糰」，食材及餡料都升級。即日起至9月16日，金飯糰極選系列「任選二件69折」。

●開學季優惠券

全家迎接開學季推出餐飲優惠，即日起至9月28日，每周一至周四購買指定麵/飯類主餐，即可獲得20元週末（周五至周日）主餐優惠券。

其中9月1日至9月14日為「飯派福音日」，此期間獲得的優惠券可於9月5日至9月7日、9月12日至9月13日使用。9月15日至9月28日為「麵派福音日」，此期間獲得的優惠券可於 9月19日至9月21日、9月26日至9月28日使用。

此外，9月3日至9月30日，指定鮮奶、優酪乳、豆米漿、燕麥飲推出「第2件5折起」優惠。

▲▼全家飯糰新品、開學優惠、機能飲品。（圖／業者提供）

▲全家推出機能飲料。（圖／業者提供）

●獨家機能飲品

全家獨家導入4款機能發酵乳，滿足生活中多樣化的營養需求。包括「大人的生活好眠乳酸飲」、「大人的生活維生素C飲」、「LCA 美的亮妍美莓飲發酵乳」、「LCA 煥的水感平衡飲發酵乳」，針對睡眠、營養、美容與代謝需求設計，每瓶最低35元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
轉播驚見「男球迷忘情揉奶」！MLB導播急卡畫面　58秒片瘋傳
快訊／10隻倉鼠丟馬桶　惡女慘了！
健保卡號0越多　飯店餐飲折扣越大！
快訊／東京女街頭遭割喉慘死　兇手抓到了
快訊／謝和弦法院提存40萬！開嗆陳德修
快訊／00929配息開獎！
浩鼎虧損78億！　宣布減資50%
鴻海「納智捷全新跨界電動車來了」8月掛牌曝光！
快訊／土城建案8樓竄濃煙！　2人受困

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商開學省錢攻略！重量級鮮食優惠　文具生活用品「第2件6折」

全聯門市冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者急通報動保處協助

樂天Kobo限時10天全站購書73折　博客來揭暑期童書榜單TOP10

陳柏霖多重身分解鎖！直擊片場快問快答　完美呼應「超展開」

醫生認證、網友千則好評推薦！台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

速食店開學季優惠券懶人包　肯德基買1送1、摩斯推銅板早餐

7-11連續3天咖啡「買7送7」　全家限今天咖啡「買3送3」

超商連3天「軍人節優惠」全店85折　全聯「咖啡免費喝」購物75折

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

超商開學省錢攻略！重量級鮮食優惠　文具生活用品「第2件6折」

全聯門市冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者急通報動保處協助

樂天Kobo限時10天全站購書73折　博客來揭暑期童書榜單TOP10

陳柏霖多重身分解鎖！直擊片場快問快答　完美呼應「超展開」

醫生認證、網友千則好評推薦！台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

速食店開學季優惠券懶人包　肯德基買1送1、摩斯推銅板早餐

7-11連續3天咖啡「買7送7」　全家限今天咖啡「買3送3」

超商連3天「軍人節優惠」全店85折　全聯「咖啡免費喝」購物75折

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

威廉下車《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

出油、扁塌也不怕！夏季「去油蓬鬆清潔髮品」推薦

【廣編】網美系旅店「福容徠旅澎湖」開幕！縣長陳光復親臨祝賀

台南2025年聯合婚禮登場限額50對　曾文園區見證幸福

泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

川普關稅兩度敗訴！　民主的自我修復能力

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶系列新款登場　夏日色調與高性能機芯完美結合

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

消費熱門新聞

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

全聯冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者通報處理

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅

速食店開學季優惠券懶人包

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊

陳柏霖多重身分解鎖　直擊片場快問快答

寵物客製婚戒正夯！

記者探路「OLAY快閃實驗室」玩樂＋試用一次大滿足

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面