生活 生活焦點

台灣網路新聞自律聯盟成立！ETtoday等23媒體加入　即起開放申訴

▲▼台灣網路新聞自律聯盟成立記者會，創立之初共有23家網路媒體加入，期望透過媒體自律，提升網路新聞品質。（圖／記者湯興漢攝）

▲由23家媒體組成的「台灣網路新聞自律聯盟」今天宣布成立。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

「台灣網路新聞自律聯盟」在今天（1日）記者節成立，有23家媒體加入。聯盟指出，由於新聞產製越來越依賴平台和演算法，為了點閱壓力，聳動標題、真假混雜的內容日漸常見，現有的監管機制難以涵蓋，因此倡議透過媒體自律，結合媒體與公民監督，找回民眾的信任感，並從即日起對外開放申訴管道

台灣網路新聞自律聯盟提到，聳動標題、斷章取義、未充分查證的內容更容易擴散，數位內容在跨平台、跨境流通時，傳統以單一媒體為單位的監理框架，在速度、範圍的管轄都面臨限制。在收入結構和人力緊縮下，個別媒體就算有心強化把關，也常面臨資源與誘因失衡。高品質報導未必能換得商業回報，長期下來造成專業疲弱、受眾的信任流失。

因此聯盟以「自律守護公共討論，讓好新聞被看見」為核心宗旨，結合內部治理、公民外部監督，建立多方治理平台，透過制度化的自律原則、透明的申訴與更正機制，加上跨界協作，提升新聞品質和公信力。

台灣網路新聞自律聯盟今天舉行成立大會，選出《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純擔任召集人，《三立新聞網》總編輯劉世澤、講客廣播電台及《客新聞》台長莊勝鴻、《今周刊》新聞網數位內容部總監兼總編輯陳俍任為副召集人，聯盟諮詢委員會主委則由台灣大學新聞研究所副教授詹怡宜擔任。

▲▼台灣網路新聞自律聯盟成立記者會，創立之初共有23家網路媒體加入，期望透過媒體自律，提升網路新聞品質。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣網路新聞自律聯盟以「自律守護公共討論，讓好新聞被看見」為核心宗旨。（圖／記者湯興漢攝）

召集人林妏純表示，站在這裡不是代表個人，而是所有想改變的媒體人，新聞價值不該由以點閱率來定義，而應承載守望社會的使命，聯盟成立是讓自律成為內化力量，引導新聞產業回歸真實、專業與信任，也象徵媒體價值、新聞專業的重建運動。

副召集人莊勝鴻指出，聯盟自6月以來，已召開6次籌備會議，廣納公民團體意見，特別針對兒少、婦女、性平與犯罪被害人等報導研擬規範。他強調，「自律不是自我設限，而是重建閱聽人信任的重要一步。」

公廣集團董事長胡元輝表示，公共媒體始終相信自律是提升新聞品質、建立品牌的重要途徑，雖然道路艱難卻價值重大，因此公廣集團全體率先加入，並呼籲更多媒體響應。

新任數位發展部長林宜敬強調，民主社會既要保障言論自由，也不能放任假訊息危害國安，行政或立法部門，都不應成為新聞真假的裁判，最好的方式是建立一個健康自由、同時自律的媒體生態，因此「台灣網路新聞自律聯盟」的成立格外有意義。

▲▼「台灣網路新聞自律聯盟」成立，目前民眾可透過申訴機制共同監督。（圖／記者林育綾攝）

▲「台灣網路新聞自律聯盟」現有23家媒體加入。（圖／記者林育綾攝）

自律聯盟目前有23家媒體會員，包括Alian原住民族廣播電台、CTWANT時報周刊、ETtoday新聞雲、EBC東森新聞、三立新聞網、大紀元時報、今周刊新聞網、公共電視、公視台語台、中央通訊社、中央廣播電台、中時新聞網、台灣好報、知新聞、信傳媒、客家電視台、客新聞、原住民族電視台、華視新聞、菱傳媒、精實財經媒體MoneyDJ、講客廣播電台、關鍵評論網。

聯盟宣布即日起推動申訴系統，當民眾看到有疑慮的新聞，可以用簡便的方式，提交意見或疑義，案件由聯盟與專家以集體審議處理，並要求回覆理由與處置結果，透過可追蹤的流程、公開的統計報告，促進媒體快速、負責地更正或補充說明，形成良性的問責文化。

每日新聞精選

關鍵字：

台灣網路新聞自律聯盟假新聞新聞專業

