星巴克大中小杯「咖啡一樣多」？　這部影片唬了百萬人　

▲外國網紅誆稱，星巴克咖啡杯子容量都一樣，被日媒揭發「是假的」。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

外國一名網紅宣稱，星巴克（Starbucks）不同尺寸的杯子，實際上都只能夠裝入相同容量的咖啡，TikTok影片吸引將近1000萬次點閱。不過，日媒實測卻發現，網紅的說法，根本就是一場騙局。

這部10日上傳的影片顯示，一名外國男子買了星巴克咖啡，從小杯倒入中杯，再從中杯倒入大杯，結果咖啡竟然都是「剛好裝滿」。網友們紛紛留言，「謝謝你，我再也不會買大杯咖啡了」、「難怪賣飲料都那麼賺」，甚至不少人喊話抵制星巴克。

不過，仔細一看就能發現，該頻道名稱就叫做「不要相信湯姆」（Don’t Trust Tom），頻道簡介更直白寫著，「與朋友一起變魔術、惡作劇和玩遊戲的職業騙徒。」

也就是說，這個吸引數百萬點閱的影片，根本就是魔術把戲，只是拍得非常逼真，才會引人上當。日本新聞網站「soranews24」指出，該國星巴克的中杯約350ml、大杯470ml、特大杯590ml，他們實測後發現，不論是中杯咖啡倒入大杯杯子，或者大杯咖啡倒入特大杯杯子，根本都無法裝滿。