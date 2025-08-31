輸林昀儒「怒摔球拍」　陸選手「違背體育精神」遭罰停賽！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸桌球選手孫聞30日晚間在與林昀儒的比賽中落敗，氣得把球拍摔到地上。中國乒乓球協會31日宣布，孫聞的行為違背體育精神和道德風尚，處罰他停賽一輪。

根據陸媒報導，當晚的比賽是2025賽季中國乒乓球俱樂部超級聯賽常規賽的其中一階段，孫聞代表四川豐谷俱樂部、林昀儒代表山東魏橋·向尚運動俱樂部。

從影片中可以看到，兩人當時各拿下兩局，孫聞的分數為9分、林昀儒為10分，分數咬得非常緊，但林昀儒已到賽點，再得一分就能取勝。

關鍵時刻，孫聞的球沒有過網，觀眾席爆出巨大歡呼聲，裁判宣告林昀儒得分取勝，孫聞氣得把球拍摔到地上。

▼孫聞輸球後怒摔球拍。（圖／翻攝微博）



摔完球拍之後，孫聞沒有立刻把球拍撿起來，而是等到與裁判、對手、團隊致意之後，繞了一圈才回來撿起球拍。

孫聞的行為很快引起球迷們的討論，許多人都批評他沒球品，並有不少人認為他應該被禁賽，「這種球品的人不應該上台。」「球季不怎樣，脾氣卻不小。」「看以後誰敢簽他！」「他跟裁判握手都用敷衍的，摸都沒摸到。」「是不是還撞了一下林昀儒？」

中國乒乓球協會也注意到此事，火速在隔日上午宣布，考慮到孫聞此行為違背了體育精神和道德風尚，損害了乒超聯賽及乒乓球項目的社會形象，根據國家體育總局《體育賽事活動賽風賽紀管理辦法》和中國乒乓球協會《全國乒乓球賽事活動賽風賽紀管理辦法實施細則》的相關規定，對孫聞給予本階段比賽停賽1輪的處罰。

中國乒乓球協會還說，此外，根據中國乒乓球協會《關於對國家隊人員加強自身行為規範的管理規定》，國家乒乓球隊要求孫聞對於自己的行為做出深刻的檢討，並將根據其對於錯誤的認識和反省態度，另行做出處理意見。

中國乒乓球協會並強調，請所有乒超聯賽俱樂部引以為戒，加強對運動員的思想道德教育，引導運動員提高職業素養，「各參賽運動員應加強學習，時刻謹記尊重觀眾、尊重對手、尊重裁判、遵守聯賽紀律，展現國球文化、國球精神和良好的精神風貌。」

孫聞1997年出生，為遼寧撫順人，曾獲2024年WTT支線賽加亞新城站男雙亞軍、WTT支線賽帕納久里什泰站男雙冠軍，以及WTT支線賽哈爾姆斯塔德站男雙冠軍。

▼孫聞由於摔拍的行為被停賽。（圖／翻攝微博）

