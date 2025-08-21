WTT中國隊男單兩輪慘敗…僅存林詩棟！　陸媒批：一輪遊成常態

▲小將陳垣宇首輪出局。（圖／翻攝自微博@WTT世界乒聯）

記者廖翊慈／綜合報導

2025年WTT歐洲大滿貫14至24日在瑞典馬爾默馬爾摩體育館的舉行。中國隊在相關國際桌球賽事上，一直都備受各界矚目，然而，此次在男子單人賽事上，前兩輪就已出局5人，僅林詩棟一人晉級，令眾人傻眼。不少陸媒更直指，中國桌球男隊一輪遊（首局就出局）已成常態。

綜合陸媒報導， WTT歐洲大滿貫正賽開賽後不到三小時內，中國男隊6名虎將就折損兩人，頻頻遭遇「一輪遊」成為國乒男隊的常態。當地時間8月17日，在林高遠2比3不敵法國名將西蒙‧高澤後，小將向鵬也未能戰勝德國名將奧恰洛夫，止步男單64強。

▲▼梁靖崑第二輪出局。（圖／翻攝自微博@WTT世界乒聯）

第二輪比賽在21日凌晨展開，中國男隊未能重振士氣，陳垣宇不敵韓國選手吳晙誠、溫瑞博則不敵巴西名將雨果，皆止步男單32強。

世界排名第5的梁靖崑首輪雖成功晉級，但在第二輪以0比3，不敵世界排名103的比利時選手拉森福斯，爆冷止步男單32強。僅有林詩棟晉級16強。

本屆瑞典大滿貫王楚欽缺席，中國隊男單共有6人出賽，但隨著林高遠、向鵬首輪出局，梁靖崑、陳垣宇、溫瑞博止步次輪，目前男單僅剩下林詩棟一人。林詩棟將21日晚間，在男單第三輪面對德國選手理卡多‧沃爾瑟。

報導指出，上一次中國隊男單會師決賽還要追溯到3月的重慶冠軍賽，王楚欽與林詩棟成功會師。此後的仁川冠軍賽、澳門世界盃、多哈世乒賽、美國大滿貫、橫濱冠軍賽、歐洲大滿貫均無緣會師決賽。

▲▼中國隊男單僅林詩棟留下。（圖／翻攝自微博@WTT世界乒聯）

文章直指，中國隊男單選手在外協會面前，不再具備強大統治力已成事實，不敵排名更低的外協會選手也變得更為常見。本站，林高遠、向鵬都輸給，排名不如自己歐洲名將；上個月的美國大滿貫，梁靖崑、林高遠、陳垣宇同樣都輸給了排名更低的歐洲球員。

究其原因，一方面，中國隊小將以賽代練，透過低階賽事累積了較高的排名，但他們在面對外協會選手衝擊時缺乏經驗，也缺乏逆風球時強大的心理素質；另一方面，林高遠等名將徵戰多年，狀態已下滑，即便是林詩棟、王楚欽、梁靖崑這樣的絕對主力，也無法保證外戰全勝。

頭號男單世排第1的林詩棟今年已負三場外戰，王楚欽和梁靖崑各輸兩次。在未來較長的一段時間裡，中國男隊在群雄環伺環境下的境況大機率不會樂觀，警鐘已經長鳴。