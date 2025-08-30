快訊／雨區擴大　12縣市大雨特報

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

中央氣象署針對12縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（30日）新竹至雲林、南投、屏東地區及宜蘭、嘉義、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報

影響時間：30日下午至30日晚上

＊大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區



▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署下午4時30分也針對彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚6時，請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

彰化縣 田中鎮、社頭鄉、二水鄉、溪州鄉

南投縣 南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉

雲林縣 斗六市、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為多雲到晴，東南部及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，午後在桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍為32至36度，其中大台北地區及中南部近山區有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度。



