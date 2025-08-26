　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

▲泌尿外科謝昆霖醫師、張菁萍教授合作研究，證實高溫會降低精蟲品質並影響性功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲泌尿外科謝昆霖醫師、張菁萍教授合作研究，證實高溫會降低精蟲品質並影響性功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

氣候暖化不只帶來極端氣候與中暑危機，竟也「烤」驗男性生殖力！奇美醫院研究團隊透過動物實驗發現，高溫環境或長時間進行高產熱活動，會讓男性的「冷卻系統」失靈，導致精蟲數量和品質大幅下降，甚至影響性功能，專家提醒，這是氣候變遷下「隱形的生育危機」，男性應及早提高警覺。

▲泌尿外科謝昆霖醫師、張菁萍教授合作研究，證實高溫會降低精蟲品質並影響性功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奇美醫院泌尿外科醫師謝昆霖、醫學研究部腦心血管研究室主持人林茂村教授與張菁萍教授（左起）提醒民眾，高溫暴露恐成男性不孕危機。

奇美醫院泌尿外科醫師謝昆霖指出，精蟲生成的最佳環境溫度約攝氏34℃，比人體核心體溫低2至4℃。為維持這個「黃金溫度」，人體設計了一套精密的「天然冷卻系統」，包括提睪肌、陰囊皮膚及蔓狀靜脈叢等調節機制。不過，研究發現當男性長時間處於高溫環境時，這套冷卻系統會失效。

▲泌尿外科謝昆霖醫師、張菁萍教授合作研究，證實高溫會降低精蟲品質並影響性功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張菁萍教授團隊利用「老鼠跑步機」模擬運動型熱中暑，證實高溫會抑制大腦賀爾蒙分泌、破壞睪丸、副睪丸及攝護腺等組織，導致睪固酮下降，精蟲生成效率明顯減弱，甚至連性功能也受影響。這項研究成果已刊登於國際知名期刊《Scientific Reports》（2021）及《Molecular and Cellular Endocrinology》（2024），是台灣首度系統性探討「熱傷害與男性不孕」的實驗研究，也為全球少數聚焦氣候變遷與男性生殖健康的關鍵報告之一。

謝昆霖醫師也已將研究成果轉譯至臨床問診，針對有不孕、睪固酮不足或性功能障礙的男性，會特別評估其「高溫暴露史」，並提供防熱建議，提醒病人注意這項過去少被重視的隱形風險。

▲泌尿外科謝昆霖醫師、張菁萍教授合作研究，證實高溫會降低精蟲品質並影響性功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院提醒男性，特別是戶外工作者、勞動強度高者、長時間久坐或常接觸熱源者，應落實六大守則：避免高溫曝曬：減少中午外出，避免在悶熱環境久待。穿著透氣舒適：選擇寬鬆排汗衣物，避免緊身褲。遠離局部熱源：別將筆電放腿上，少泡溫泉與蒸氣室。維持健康生活：規律作息、控制體重、減壓抗疫。善用降溫設備：高溫工作或運動時使用冷氣、風扇或降溫背心。主動健康檢查：若有不孕或性功能異常，應及早就醫並說明生活習慣。

▲泌尿外科謝昆霖醫師、張菁萍教授合作研究，證實高溫會降低精蟲品質並影響性功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民眾應避免熱源直接接觸，如筆電放置大腿、熱敷袋或長時間泡溫泉，才能降低對男性生殖健康的影響。

奇美醫院也強調，該院在全球熱中暑研究領域具領導地位，未來將持續推動臨床與基礎整合，守護男性健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　
小英男孩涉綠能收賄！台智電：解任總經理職位
快訊／18:56花蓮規模4「極淺層地震」　最大震度4級
H級護士AV女優驟逝！尪抱遺照公開遺書
快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電
柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案
快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝
竊製程機密到大陸　上櫃公司5高階幹部遭起訴、通緝
快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁「絕無此事」

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人公開9招瘦身：清除了40GB

農曆七夕掀性行為高峰！衛福部推「愛篩檢」　愛滋篩檢試劑免運

快訊／再增3確診！高雄本土登革熱疫情擴大　陳其邁急令全面巡檢

打破潛規則　台北老牌牛排館「店員可坐下」！一票大讚：良心店家

餐廳公告「未持台灣身分證勿進本店」她喊酷！大票反看傻

被婆婆說愛計較！媳婦不忍了「直球對決」　兩派戰翻：你也會老

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁「絕無此事」

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人公開9招瘦身：清除了40GB

農曆七夕掀性行為高峰！衛福部推「愛篩檢」　愛滋篩檢試劑免運

快訊／再增3確診！高雄本土登革熱疫情擴大　陳其邁急令全面巡檢

打破潛規則　台北老牌牛排館「店員可坐下」！一票大讚：良心店家

餐廳公告「未持台灣身分證勿進本店」她喊酷！大票反看傻

被婆婆說愛計較！媳婦不忍了「直球對決」　兩派戰翻：你也會老

《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

宋芸樺甜喊「被接住了」大讚李超好貼心　隊友羨慕：好好喔

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊號」

小英男孩兼任總經理！台灣智慧電能公司發聲明：已召開董事會解任

樂見台鋼年輕打者成長多　洪總點出關鍵「打席數分配」

曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　自責：沒能讓她驕傲

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

張捷「上求職網找工作碰壁」！　想轉戰2職業求生存

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

生活熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」全場喊讚

「核廢料存放公投同意票前3名縣市」連署過了

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了

可能又有新颱風　預估路徑曝

交往台女、相親都被騙錢！工程師最後「娶越女」

即／被指「害樂天輸球」　Josh拍片回應了

「4星座」事業大翻身！一路旺到年底

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

更多熱門

相關新聞

高溫害腦細胞死亡！　醫曝5警訊

高溫害腦細胞死亡！　醫曝5警訊

近日台灣各地多雲到晴，未來一週應留意高溫炎熱的天氣型態，可能出現36度以上高溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒就示警，若體溫飆到40度以上，不只會中暑，更可能使腦細胞受損、神經錯亂，甚至出現永久性後遺症，「炎熱天氣，不只曬黑你的皮膚，還可能偷偷烤壞你的腦！」

不二坊排隊搶買蛋黃酥　8旬翁癱軟倒地拒送醫

不二坊排隊搶買蛋黃酥　8旬翁癱軟倒地拒送醫

日本高溫破紀錄「賞楓期恐延後」　氣象專家：櫻花季也會縮短

日本高溫破紀錄「賞楓期恐延後」　氣象專家：櫻花季也會縮短

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

今年夏天已1718人熱傷害就醫

今年夏天已1718人熱傷害就醫

關鍵字：

中暑高溫冷卻精蟲停擺

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面