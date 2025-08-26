不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

▲泌尿外科謝昆霖醫師、張菁萍教授合作研究，證實高溫會降低精蟲品質並影響性功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

氣候暖化不只帶來極端氣候與中暑危機，竟也「烤」驗男性生殖力！奇美醫院研究團隊透過動物實驗發現，高溫環境或長時間進行高產熱活動，會讓男性的「冷卻系統」失靈，導致精蟲數量和品質大幅下降，甚至影響性功能，專家提醒，這是氣候變遷下「隱形的生育危機」，男性應及早提高警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奇美醫院泌尿外科醫師謝昆霖、醫學研究部腦心血管研究室主持人林茂村教授與張菁萍教授（左起）提醒民眾，高溫暴露恐成男性不孕危機。

奇美醫院泌尿外科醫師謝昆霖指出，精蟲生成的最佳環境溫度約攝氏34℃，比人體核心體溫低2至4℃。為維持這個「黃金溫度」，人體設計了一套精密的「天然冷卻系統」，包括提睪肌、陰囊皮膚及蔓狀靜脈叢等調節機制。不過，研究發現當男性長時間處於高溫環境時，這套冷卻系統會失效。

張菁萍教授團隊利用「老鼠跑步機」模擬運動型熱中暑，證實高溫會抑制大腦賀爾蒙分泌、破壞睪丸、副睪丸及攝護腺等組織，導致睪固酮下降，精蟲生成效率明顯減弱，甚至連性功能也受影響。這項研究成果已刊登於國際知名期刊《Scientific Reports》（2021）及《Molecular and Cellular Endocrinology》（2024），是台灣首度系統性探討「熱傷害與男性不孕」的實驗研究，也為全球少數聚焦氣候變遷與男性生殖健康的關鍵報告之一。

謝昆霖醫師也已將研究成果轉譯至臨床問診，針對有不孕、睪固酮不足或性功能障礙的男性，會特別評估其「高溫暴露史」，並提供防熱建議，提醒病人注意這項過去少被重視的隱形風險。

奇美醫院提醒男性，特別是戶外工作者、勞動強度高者、長時間久坐或常接觸熱源者，應落實六大守則：避免高溫曝曬：減少中午外出，避免在悶熱環境久待。穿著透氣舒適：選擇寬鬆排汗衣物，避免緊身褲。遠離局部熱源：別將筆電放腿上，少泡溫泉與蒸氣室。維持健康生活：規律作息、控制體重、減壓抗疫。善用降溫設備：高溫工作或運動時使用冷氣、風扇或降溫背心。主動健康檢查：若有不孕或性功能異常，應及早就醫並說明生活習慣。

▲民眾應避免熱源直接接觸，如筆電放置大腿、熱敷袋或長時間泡溫泉，才能降低對男性生殖健康的影響。

奇美醫院也強調，該院在全球熱中暑研究領域具領導地位，未來將持續推動臨床與基礎整合，守護男性健康。