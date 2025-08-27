七夕限定！台南三館合推戀愛任務　淨水送孽緣、太空情書超浪漫

▲山上花園水道博物館推出「淨水送孽緣」，讓民眾把感情阻礙拋入水中消弭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

七夕情人節將至，台南市三大特色館舍首度聯手打造創意活動！台南山上花園水道博物館、南瀛天文館及左鎮化石園區，以「愛情與緣分」為主題，共同推出「七夕聯合活動——緣分收藏×信物之旅」，規劃專屬戀愛任務，包括「淨水送孽緣」、「發送太空情書」、「解開心鎖拍照」，讓情侶與民眾從外太空到地表，以多元角度體驗七夕浪漫。

文化局指出，三館活動將於8月28日至9月2日限時登場，凡完成任務即可獲得館舍專屬信物，集滿三館信物後，還能兌換限量「祈願御守」，兼具趣味、儀式感與收藏價值。市立博物館館長何秋蓮表示，活動規劃象徵愛情的追尋歷程：從水道博物館以「水靈靈雲形流」消弭孽緣，到天文館透過星辰傳遞情書，最後在化石館解鎖愛情留影，寓意從考驗到承諾，留下難忘回憶。

三館提醒，由於信物與御守數量有限，每館平日信物限量40組、假日70組，「祈願御守」總數僅100份，呼籲情侶與遊客把握機會。市府也強調，七夕在台南不僅是傳統拜月老的浪漫時刻，更透過博物館的跨界合作，呈現傳統與創意融合的城市特色，邀請大家攜手共度一段浪漫又獨特的七夕旅程。