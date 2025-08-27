約會台積電妹子　他年薪14月被羞辱「分紅就贏過你」！結局網讚爆

▲原PO年薪14個月。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

每個人的擇偶條件不同，若要步入婚姻，要考慮的事情就更多了，一名男網友表示，透過大學同學介紹，與一名在台積電工作的女子見面，雖然聊天氣氛一開始還算自然，但隨著話題轉向收入與房子，雙方的差距瞬間浮現，女生還說「我的分紅就比你的年薪還要高了」，讓他尷尬到不行。

男網友在Dcard發文，「跟台積女生見面被羞辱」，朋友介紹在台積電工作的女孩，認為兩人年紀相仿，撮合他們見面。事前雙方已透過LINE聊天，約在咖啡廳碰面時不算尷尬，談話內容從工作、感情經歷一路聊到未來規劃。

女子開門見山表示，今年28歲，希望能找到適合的對象步入婚姻並生兒育女，並直接詢問男方是否已經買房。原PO坦言，自己也在科技業工作，薪水則是14個月，目前還沒能力購屋。

沒想到話才說完，女方差點笑出來，甚至直言「我的分紅就比你的年薪還高」，讓他瞬間語塞，只能勉強回應「台積福利真的很好」，之後也沒心情繼續談話了，最後對方坦率表示「我們應該不適合」。女方臨走前還送了原PO兩張吃到飽餐廳的餐券，原本打算日後一起用餐，但既然沒有發展機會，就乾脆轉送他。

貼文曝光，網友直呼原PO賺到，「好好喔，喝個咖啡送兩張餐券」、「不覺得拿到餐券滿好的嗎」、「求認識拿餐券」、「賺到餐券不虧」。

但也有網友質疑真實性，「聽起來有點假，我們產業界薪資高的女生很多，但不會這樣說話；對這些女生來說，男生個性品德才是她們在意的」、「依照大部分女生社交狀態，薪水那些事情就算有不屑，也不會用笑噴的方式表達出來，會藏在心裡」。