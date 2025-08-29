信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻畫面曝光

記者戴若涵／台北報導

台北市信義區俗稱「超跑巷」的松壽路25巷，25日上午有民眾目擊一名和尚當街擁吻女子的畫面，引發外界討論。不料，事隔沒幾天，該名和尚疑似又遭民眾目擊現蹤台北兒童新樂園，同樣與一名女子在樂園內激情擁吻，再度掀起關注。

▲台北兒童新樂園出現和尚愛侶，坐在涼亭上親吻、環抱。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

一名民眾25日上午10時許開車行經信義區超跑巷時，發現一名身穿僧服的和尚與一名身穿牛仔褲、寬大上衣的女子當街親吻，兩人更難分難捨地擁吻長達1分鐘之久。

有知情者指出，該名光頭男子雖身穿僧服，但卻沒有搭縵衣和穿上海青，鞋子、褲子也不符合正統出家人穿著，懷疑其應該是偽裝成和尚在鬧區化緣的人。

▲信義區超跑巷親吻畫面。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

而此案關注仍未停歇，台北兒童新樂園也出現一對「和尚愛侶」，一名身穿黃色僧服的和尚坐在涼椅上乘涼，雙手環抱住一名女子，而女子亦含情脈脈地勾住和尚頸部，兩人親密交頸不時親吻，畫面一出令人再度震驚。

對此，士林分局文林派出所表示，針對涉嫌妨害風化一案，尚未接獲民眾報案，亦無法確認出現在兒童新樂園的和尚情侶檔，與出現在超跑巷的是否為同一對，但經畫面比對鞋子、袋子上的字，初步判斷應是同一對。