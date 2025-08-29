警銀聯手防詐　台中東勢警分局長赴銀行強化轄內防線

▲▼台中市東勢警分局長蘇玉坪為能成功阻詐，親自到轄區金融機構宣導防詐機制，遏止詐騙集團侵入山城地區。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

詐騙手法日益翻新，不少民眾稍有不慎便落入詐騙陷阱，台中東勢警分局今年上半年6度阻詐超過百萬元，成功保障民眾辛苦錢，新到任分局長蘇玉坪為強化防詐互助機制，陸續拜訪轄內15家金融機構，向行員們宣導常見的詐騙徵候，也分享了轄內詐騙案例，攜手行員落實反詐教育，加強金融機構行員在民眾因接收詐騙集團指令前往臨櫃提匯款、解除定存、設定約定轉帳時的三層關懷提問措施，以即時破解詐騙話術，阻止民眾被害及提升警銀攔阻成效，盼藉由「警銀同心」共築防線方式，守護民眾錢包最後一道防線。





有鑑民眾遭受詐騙集團假投資、猜猜我是誰、假冒機構公務員、假檢警、解除分期付款、假網路拍賣等手法詐騙時，往往都是各金融機構行員憑藉敏銳觀察力與豐富實務經驗，第一時間機警敏銳成功識破詐騙話術，行員的「一句關懷防詐騙」在最關鍵的匯款時刻即時攔阻，有效避免民眾財損。





分局長蘇玉坪呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，除常見的高發詐欺手法之外，也有很多釣魚簡訊連結、IG中獎詐騙、及意圖盜用LINE帳號的假貼圖、寵物投票的假連結、假簡訊騙個資，近期也有發生有不法分子冒用中央存保公司名義，製作假網站和發送「普發現金一萬元」詐騙簡訊，騙民眾點擊連結或填寫卡號。面對來歷不明的投資訊息與不明簡訊、信件或連結，務必提高警覺，投資一定有風險，標榜「穩賺不賠、保證獲利」一定是詐騙，牢記「不點擊、不填輸、不匯款」原則，接獲不明來電勿輕信對方，務必向親友或公務機關求證。察覺疑似詐騙，請立即撥打165反詐專線查證以搶救黃金止損時間或善用「打詐儀錶板專網」獲取最新案例與資訊，建立自我防詐盾牌。