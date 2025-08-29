快訊／台中37歲女暗夜開車回家　詭異偏離車道自撞路燈桿身亡

▲台中一名王女今日凌晨駕車自撞死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市大里區中山路今（29）凌晨1時許傳出一起死亡車禍，一名37歲王女駕車返家途中，不明原因往對向一處路燈桿衝撞，王女重傷受困在車上，警消到場將人救出，王女仍傷重不治。

霧峰警分局說，王女當時是沿著中山路往環中東路方向前進，不明原因自撞對向路燈桿，並無酒駕，肇事過程仍待釐清。警方在此呼籲，提醒用路人駕駛車輛應小心慢行，務必遵守速限規定行駛，隨時注意車前狀況，確保自身及用路人安全。