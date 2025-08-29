　
地方 地方焦點

桃園就職處9月7場徵才活動　釋出逾7,000個職缺

▲桃園就職處9月7場徵才活動

▲桃園就職處徵才活動。（資料照／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職及轉職，於9月份陸續辦理7場徵才活動，釋出逾7,000個職缺，涵蓋科技製造、物流運輸、餐飲旅宿、零售服務、保全警衛、工程技術、醫美服務等多元領域，提供待業、轉職市民朋友及社會新鮮人多元工作選擇。

7場次徵才活動資訊如下：

1. 9月5日【青年亮點場+榮服處合辦】 陽明公園市民活動中心（桃園區介壽路199號）10:00-14:00，30家廠商，30家廠商，1,000個以上職缺。
2. 9月5日【製造、科技產業亮點場】 中原文創園區3號倉（中壢區忠仁路33號）13:00-17:00，20家廠商，800個以上職缺。
3. 9月10日中壢就業中心（中壢區新興路182號）09:00-12:30，30家廠商，1,274個以上職缺。

4. 9月11日龜山區山頂市民活動中心（龜山區明興街36號）14:00-16:00，15家廠商，700個以上職缺。
5. 9月12日【青銀共創亮點場】 陽明公園市民活動中心（桃園區介壽路199號）13:00-15:30，30家廠商，1,000個以上職缺。

6. 9月19日【南區聯合徵才】 廣仁市民活動中心（平鎮區廣南路151號1樓）13:00-15:30，21家廠商，700個以上職缺。
7. 9月19日蘆竹區大新市民活動中心（蘆竹區大新路32號）14:00-16:00，15家廠商，700個以上職缺。

