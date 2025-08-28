高雄爆本土登革熱群聚！3工地積水養蚊　市府開罰：累犯就停工

▲高雄爆發今年首起本土登革熱，防疫團隊持續噴藥滅蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區爆發本土登革熱群聚，今（28）日沒有新增個案，維持8例。防疫團隊持續於個案住家、活動地進行孳生源檢查、噴藥滅蚊，今日於3處建築工地陰井、地面查獲嚴重積水，且以孳生大量病媒蚊，衛生局立即投藥防治，也對工地業者開單告發，最重可罰1萬5，強調若遭連續查獲孳生病媒蚊，將勒令停工至改善。

鼓山區舊部落發生今年首起本土登革熱群聚疫情，疫調單位經過比對個案的檢體病毒基因定序，發現與今年越南境外移入個案病毒株相同，研判這波疫情可能是入境民眾感染未就醫通報，而該社區病媒蚊密度高，以致發生群聚感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼建築工地陰井及地面嚴重積水，已孳生大量病媒蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）



防疫團隊今日持續於個案住處、活動地進行地毯式孳生源檢查、噴藥滅蚊及環境整頓等防治工作，在防治範圍內查獲3處建築工地陰井及地面嚴重積水，已孳生大量病媒蚊，其中2處更是緊臨家庭群聚處，具高度疫情傳播風險。衛生局立即投藥防治及開單告發，要求業者清除積水進行環境整頓。

防疫單位也警告工地業者，若工地連續遭查獲孳生病媒蚊，將勒令業者停工直至環境改善，今年截至目前為止累計已有6處工地遭停工處分。

此外，疫情所在熱區，也是台泥公司權管大範圍多處場域，經巡查後查獲積水並孳生孑孓，衛生局除依法開單告發，並要求業者配合相關防疫工作。

因應此波群聚疫情，防疫團隊緊急進入疫調及環境清消，5天來已在社區內查獲多達839個積水容器，其中212個已有孳生病媒蚊幼蟲，另捕獲65隻斑蚊，顯示當地環境條件急需整頓。衛生局局長黃志中今下午也前往現場加強巡檢，於確診個案居住里內仍發現多處戶外及屋頂堆積桶缸盆甕、帆布等雜物待清除，已指示防疫團隊及民眾立即清除，防範疫情擴散。