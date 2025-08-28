陸36歲男子靠「水下推進器」偷渡澳門被逮　獲刑4個月

▲偷渡男子使用的救生衣和水下推進器。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

澳門海關25日偵破一起罕見利用「水下推進器」的偷渡案件，一名36歲大陸男子企圖從珠海方向越過海面潛入澳門，澳門執法人員發現不對勁後，立即派出巡邏艇和無人機隊，透過科技執法鎖定這名男子，最終，在海面上當場截獲該男子，移送法辦。

▲澳門海關派出氣墊艇攔截偷渡男子。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，案件發生於8月25日清晨。澳門海關接獲武警珠海支隊通報，發現有人在海面上向蓮花海濱大馬路方向游去，疑似從事非法入境。海關隨即透過海域智能監控系統鎖定目標，並調派巡邏快艇、關員與無人機前往攔截，最終將該男子與所使用的水下推進器一併查獲。

海關調查後確認，涉案男子為大陸居民，36歲，且正處於被禁止入境澳門期間，涉嫌觸犯「不經出入境管控入境」罪。經司法機關審理，判處4個月徒刑，並即時移送路環懲教管理局執行。

公開資訊顯示，水下推進器是一種以電力驅動的水下裝置，結構包括電機、螺旋槳、電池與控制系統，常用於潛水、科研、水下考古與救援等正當領域。專家指出，該裝置在軍事與水下作業中具有重要用途，但若被濫用於非法行為，將帶來安全隱患。