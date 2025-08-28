中國首款傾轉旋翼機問世　兩棲攻擊艦成最佳搭載平台

▲中國首款傾轉旋翼機完成首飛。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

緊追美國軍工腳步，大陸首款傾轉旋翼有人機近日傳出已完成首飛。據分析，這架新型驗證機整體設計類似於美國新一代V280勇敢式傾轉旋翼機，未來非常適合中國在沒有常規機場的情況下，在印度洋-太平洋戰區中維持行動能力，同時持續壯大的兩棲攻擊艦隊也將成為搭載傾轉旋翼機的理想平台。

從曝光的照片可以看到，由中國航空工業集團研製的傾轉旋翼驗證機正在進行試飛，而另一張照片則顯示，該機停放在機庫中，另一架同型號的原型機就停在其正後方。與傳統直升機和固定翼飛機相比，新型傾轉旋翼機在垂直起降階段，旋翼垂直向上，提供強大升力，讓飛機能夠在狹小空間內靈活起降，不受跑道條件限制。

知名軍事自媒體「HAWK26講武堂」指出，這款中國傾轉旋翼機的外觀和基本配置與義大利李奧納多公司研製的AW609大致相似，採用上單翼布局，渦軸發動機安裝在翼尖的發動機短艙內。發動機短艙配備一個螺旋槳推進器，可以根據不同的飛行模式和狀態調整到不同的角度。

同時該機整體設計採用美國貝爾直升機德事隆（Bell Helicopter Textron）新一代傾轉旋翼機V-280勇氣式型技術，只在發動機短艙前部可以旋轉。據了解，與過去全球唯一現役的傾轉旋翼機V-22「魚鷹」相比，採用旋轉整個發動機短艙的方案，更降低複雜性，提高可靠性和飛行性能。

▼美國V-280勇敢式傾轉旋翼機。（圖／翻攝自維基百科）

在外形尺寸來看，這款中國新型傾轉旋翼機與AW609屬於同一級別，AW609最大起飛重量為8.16噸，而「魚鷹」最大起飛重量為23.59噸。分析進一步強調，對於中國軍隊而言，這類傾轉旋翼機非常適合執行一系列任務，尤其是在印度洋-太平洋戰區中，能夠在沒有常規機場的情況下，維持戰區行動的能力，同時還能為中國在南海的前哨島嶼進行物資運送。

值得注意的是，傾轉旋翼機可以從小島上起飛，還可以部署到中國不斷壯大的兩棲攻擊艦隊。分析指出，雖然新型傾轉旋翼機的機艙體積太小，無法取代目前為中國兩棲部隊提供強大空運能力的直-8/直-18中型運輸直升機，但海軍版傾轉旋翼機或許可以取代外形較小的直-9和直-20，執行部分任務。

分析最後強調，目前來看新型傾轉旋翼機可能還需要一段時間才能投入使用，但這款原型機的亮相凸顯中國對此類飛機的興趣，它們無疑非常適合未來印度洋-太平洋潛在的大規模衝突，可能出現的「跳島戰術」。

▼解放軍海軍第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」入列南海艦隊。（圖／翻攝自人民日報）