國民黨主席選舉陷亂局！延後至9/15領表9/18登記　投票維持10/18

▲國民黨中常委鄭正鈐和陳俗蓉今於中常會提案，延長黨代表跟黨主席選舉登記領表時間。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選陷入亂局，現任黨主席朱立倫堅持交棒，但黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕卻拒絕參選，目前表態者已有孫文學校校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、中常委孫健萍、國民黨立委羅智強、前藍委鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前國民黨副秘書長張雅屏，但「份量」不足讓基層深陷焦慮。國民黨中常委鄭正鈐、陳俗蓉今（27日）於中常會臨時提案，將黨主席選舉領表登記時間，延後到9月15日至19日，其餘投票、全代會交接等時程不變。

青年團總團長、中常委黃騰憲進行中常會後轉述時指出，今天主要有三項討論提案，以及一個由常委們提出的臨時提案，黨代表剛剛決議，要把黨主席選舉時間延後兩個禮拜，從9月1日到9月4日，改到9月15日到9月19日。

國民黨文傳會主委林寬裕補充說，投票日期、交接時間都不變，這是因為有一些常委覺得，在這段時間大家都在忙對抗大罷免，可能在黨務上面沒有辦法全力注意，可能有漏繳黨費等，所以希望能夠展延兩個禮拜，讓大家能夠都來登記、參與黨務。

根據最新通過時程，國民黨主席選舉預計9月15日開始領表，9月18、19日辦理登記，10月18日投票，11月1日舉辦全代會交接。