快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

▲彰化縣議會議長謝典林宣布參戰國民黨主席選舉。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉風暴持續延燒，現任主席朱立倫堅持交棒，呼聲最高的台中市長盧秀燕婉拒參選。國民黨立委羅智強則在昨日宣布參選，加上孫文學校校長張亞中也喊出選到底，卻被質疑「份量」都不夠，讓黨內基層陷入焦慮。彰化縣議長謝典林今（27日）透過臉書發表參選黨主席宣言，「我的想法很簡單，就是保護盧秀燕，讓她把台中巿長的工作做好做滿，平安下莊，乘風破浪！勇敢承擔！」

謝典林指出，日前朱立倫主席決定交棒，並公開指定台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨的黨主席，但盧市長隨即回應，「最困難的時候，媽媽會留在家，也因此我無法參選國民黨的黨主席」。朱主席和盧市長的隔空對話，讓他想起來，今年4月底，聯合報記者打電話來問他，支不支持盧市長參選國民黨主席？當時，他開玩笑地說，找一個小咖宣布參選國民黨的黨主席，那政見只有一條，就是會在2026年12月24日宣布辭職，讓盧秀燕在次日接任黨主席，代表國民黨參選2028。

謝典林說，自己的想法很簡單，就是保護盧秀燕，讓她把台中巿長的工作做好做滿，平安下莊。因此，盧秀燕現在不應該去兼任黨主席，不要給自己找麻煩，以免顧此失彼，讓自己變成被民進黨攻擊的箭靶！現在看起來，盧秀燕是最有可能代表國民黨贏得2028年總統寶座的候選人，但從現在到盧秀燕勝選2028，還有兩年多的時間，現在讓盧秀燕去接國民黨主席，只是把她消費掉而已！

謝典林認為，因此最好的作法是找一個小咖去當國民黨主席，他（她）的角色就是階段性、任務型的功能，讓盧秀燕把剩下一年多的台中巿長任期好好做完，等她卸任台中市長後，再把國民黨主席的位子交給她，讓盧秀燕可以用國民黨主席身分挑戰2028，以提高勝算。而朱立倫決定交棒後，已經有六位同志宣布參選黨主席，一個比一個大咖！很可惜，就是沒有人願意以「階段性、任務型」的方式參選下一屆國民黨的黨主席。

謝典林說，自己等了三個多月，就是等不到這一位小咖出現！「既然沒有人願意當小咖，那就讓我來吧！」乘風破浪！勇敢承擔！