　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，彰化縣議會議長謝典林。（圖／記者李毓康攝）

▲彰化縣議會議長謝典林宣布參戰國民黨主席選舉。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉風暴持續延燒，現任主席朱立倫堅持交棒，呼聲最高的台中市長盧秀燕婉拒參選。國民黨立委羅智強則在昨日宣布參選，加上孫文學校校長張亞中也喊出選到底，卻被質疑「份量」都不夠，讓黨內基層陷入焦慮。彰化縣議長謝典林今（27日）透過臉書發表參選黨主席宣言，「我的想法很簡單，就是保護盧秀燕，讓她把台中巿長的工作做好做滿，平安下莊，乘風破浪！勇敢承擔！」

謝典林指出，日前朱立倫主席決定交棒，並公開指定台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨的黨主席，但盧市長隨即回應，「最困難的時候，媽媽會留在家，也因此我無法參選國民黨的黨主席」。朱主席和盧市長的隔空對話，讓他想起來，今年4月底，聯合報記者打電話來問他，支不支持盧市長參選國民黨主席？當時，他開玩笑地說，找一個小咖宣布參選國民黨的黨主席，那政見只有一條，就是會在2026年12月24日宣布辭職，讓盧秀燕在次日接任黨主席，代表國民黨參選2028。

謝典林說，自己的想法很簡單，就是保護盧秀燕，讓她把台中巿長的工作做好做滿，平安下莊。因此，盧秀燕現在不應該去兼任黨主席，不要給自己找麻煩，以免顧此失彼，讓自己變成被民進黨攻擊的箭靶！現在看起來，盧秀燕是最有可能代表國民黨贏得2028年總統寶座的候選人，但從現在到盧秀燕勝選2028，還有兩年多的時間，現在讓盧秀燕去接國民黨主席，只是把她消費掉而已！

謝典林認為，因此最好的作法是找一個小咖去當國民黨主席，他（她）的角色就是階段性、任務型的功能，讓盧秀燕把剩下一年多的台中巿長任期好好做完，等她卸任台中市長後，再把國民黨主席的位子交給她，讓盧秀燕可以用國民黨主席身分挑戰2028，以提高勝算。而朱立倫決定交棒後，已經有六位同志宣布參選黨主席，一個比一個大咖！很可惜，就是沒有人願意以「階段性、任務型」的方式參選下一屆國民黨的黨主席。

謝典林說，自己等了三個多月，就是等不到這一位小咖出現！「既然沒有人願意當小咖，那就讓我來吧！」乘風破浪！勇敢承擔！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

縣市補助恐少於修法前？　蔣萬安轟主計總處「總額論」擴大解釋

徐國勇拋「222法則」盼快速闢謠　將展開全國黨務座談當面溝通

抖音驚見「陳亭妃」冒名帳號　本尊急報警：切勿以身試法

內閣改組4閣員請辭　卓榮泰：肯定並感謝他們過去的貢獻

國民黨主席選舉陷亂局！延後至9/15領表9/18登記　投票維持10/18

「柯總召回來了」　韓國瑜連兩讚理性發言：以前是溫良恭從來不讓

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

李洋任首屆運動部長　洪孟楷提4大核心價值：盼繼續誕生金牌

朱立倫交棒！新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與　藍白合不能變

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

縣市補助恐少於修法前？　蔣萬安轟主計總處「總額論」擴大解釋

徐國勇拋「222法則」盼快速闢謠　將展開全國黨務座談當面溝通

抖音驚見「陳亭妃」冒名帳號　本尊急報警：切勿以身試法

內閣改組4閣員請辭　卓榮泰：肯定並感謝他們過去的貢獻

國民黨主席選舉陷亂局！延後至9/15領表9/18登記　投票維持10/18

「柯總召回來了」　韓國瑜連兩讚理性發言：以前是溫良恭從來不讓

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

李洋任首屆運動部長　洪孟楷提4大核心價值：盼繼續誕生金牌

朱立倫交棒！新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與　藍白合不能變

快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔架變態OAT群組　今重判16年

胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

「哈哈台」訂閱破百萬！蓋瑞爆昔不敢跟家人講在拍片　辛苦歷程曝光

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

【忘拉手煞悲劇】計程車倒退嚕 運將肉身擋！遭活活壓死

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

行政院宣布16位閣員異動　改組名單一次看

陳玉珍談核廢料「可放金門二膽島」　核安會回應了

傳內閣異動15人　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部、葉俊顯掌國發會

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

「悲哀，我的黨」　前綠委不滿黨內猛轟柯建銘

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

「賴清德爆粗口」瘋傳　許淑華籲查證要做

柯建銘遭圍攻　郭正亮一句話揭原因

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

更多熱門

相關新聞

國民黨主席選舉陷亂局　延後至9/15領表9/18登記

國民黨主席選舉陷亂局　延後至9/15領表9/18登記

國民黨主席改選陷入亂局，現任黨主席朱立倫堅持交棒，但黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕卻拒絕參選，目前表態者已有孫文學校校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、中常委孫健萍、國民黨立委羅智強、前藍委鄭麗文、彰化縣議長謝典林、國民黨前副祕書長張雅屏，但「份量」不足讓基層深陷焦慮。國民黨中常委鄭正鈐、陳俗蓉今（27日）於中常會臨時提案，將黨主席選舉領表登記時間，延後到9月15日至19日，其餘投票、全代會交接等時程不變。

朱立倫：新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與　藍白合不能變

朱立倫：新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與　藍白合不能變

誰來接棒朱立倫選黨主席？　賴士葆爆：有重量級大咖將參選

誰來接棒朱立倫選黨主席？　賴士葆爆：有重量級大咖將參選

內閣改組名單曝　朱：主導大罷免的人都沒事

內閣改組名單曝　朱：主導大罷免的人都沒事

批柯建銘「目的正確但不擇手段」　王世堅：給最後溫柔相信他聽得懂

批柯建銘「目的正確但不擇手段」　王世堅：給最後溫柔相信他聽得懂

關鍵字：

國民黨朱立倫盧秀燕謝典林羅智強

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面