牛排館「誰敢點80元鐵板麵」　內行曝超值吃法：很多人都這樣

▲原PO直言，不敢直接點鐵板麵。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友去牛排館發現菜單上有80元「雞蛋鐵板麵」，好奇拋問「有人敢只點這個嗎？」文章曝光後，超多人回應常這樣點，並解釋早餐店鐵板麵加蛋都要50元，牛排館80元還能喝湯喝飲料，完全超值，「月底的時候會這樣點」、「自助吧可以享用，麵還可以免費無限加」。

一名網友在Threads表示，去牛排館用餐時，在菜單上看到一份80元的「雞蛋鐵板麵」，讓他好奇拋問「真的有人去牛排店敢只點鐵板麵嗎？」同時他也坦言，他不敢點的原因是，「很怕被店員覺得是乞丐超人！」

文章一出，一票網友點頭笑回，「點鐵板麵，無限飲料加玉米濃湯喝到飽，CP值超高」、「我點過，純粹不想吃肉，但想吃鐵板麵+蘑菇醬和玉米濃湯」、「有啊，以前我有個朋友就是為了省錢只點鐵板麵」、「我啊～因為自己吃方便素」、「有，月底的時候會這樣點」、「會耶，我家孩子不太會點肉，我們都點兩份加麵+30元低消，3個人吃～玉米濃湯和飲料喝到飽」、「很多人都這樣！點個鐵板麵，就有自助吧可以享用，而且麵還可以免費無限加」。

尤其可以免費加麵的服務，內行人也大推，「早餐店鐵板麵加蛋都至少要50元以上了，80元算合理」、「鐵板麵45元的時候我就這樣做了，現在80元還不吃爆」、「我啊！店面的鐵板麵比台北景美夜市的還便宜」、「沒錢的人，畢竟80可以吃飽，就不想花到250元」。