陸景區遊客玩「自由落體」墜40公尺入水潭　目擊者：水裡有血

▲湖北宜昌西陵峽快樂谷景區發生遊客玩自由落體的意外事故。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖北宜昌西陵峽快樂谷景區26日下午發生蹦極（自由落體，下同）事故，一名女性遊客在體驗過程中，從40多公尺的高空墜下，並未彈起，直接墜入水潭中疑似受傷，被現場人員緊急送醫後無生命危險。該景區現已暫停營業，相關原因正調查中。

《每日經濟新聞》報導，8月26日13時許，一名女遊客在景區參與蹦極項目時受傷。當地警方證實，目前人已送醫，狀況穩定。當時有網友拍攝圖片顯示，遊客被救起時水中留有血跡。

▲西陵峽快樂谷景區裡的「自由落體」遊樂體驗項目。（圖／翻攝每日經濟新聞）

目擊者小何（化名）回憶，事故發生在遊客第二次下落時，「第一次反彈沒問題，第二次下來時，安全繩在連接處斷裂，人先撞到欄杆後墜入水中」。隨後，工作人員將她拉出水面並送上擔架，小何說，「她當時還有哭聲，大腿處有血跡，手也能動。」另一名商戶則稱，疑似因安全扣未扣好導致墜落。

據《三湘都市報》引述現場人員描述稱，該遊客自跳台反彈後再次下落時直接墜入水潭，「高度超過40公尺」，目前已送醫治療。轄區峽口派出所則回應指，「人沒事，繩子沒斷。」

西陵峽快樂谷景區於昨（26）日下午3時發出公告，宣佈暫停營業進行設備檢修。該景區成立於1998年，位於4A級風景區西陵峽口，主打極限運動與觀光休閒，蹦極項目則被標榜為「勇敢者的運動」，但此次事故也引起相關安全質疑。