社會 社會焦點 保障人權

苗栗史上最大環保犯罪！廢土棄置5足球場大　扣39台砂石車破紀錄

▲苗栗縣地檢署今（25日）召開「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣告跨部會破獲苗栗史上最大集團環保犯罪。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣地檢署今（25日）宣布跨部會破獲苗栗史上最大集團環保犯罪。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛∕苗栗報導

苗栗縣地檢署今（25日）召開「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣告歷經跨部會合作10個月、橫跨5縣市的大規模偵辦，查獲環保犯罪集團在苗栗棄置約5個足球場大的營建廢棄土，創下全國扣押曳引車數量最高紀錄39台，檢方將台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會王姓理事長、王姓後龍鎮民代表等49人，依涉嫌違反組織犯罪防制條例、廢棄物清理法、偽造文書等多項罪名起訴，展現守護國土、實現環境正義的決心。

苗栗地檢察署今日與環境部環境管理署等單位在地檢署舉辦記者會，宣布成功破獲苗栗史上最大規模的集團性環保犯罪，法務部黃世杰次長、最高檢察署邢泰釗檢察總長、臺灣高等檢察署張斗輝檢察長、環境部環境管理署顏旭明署長、經濟部水利署第二河川分署長楊人傑、調查局中部機動工作站陳恩倩副主任、苗栗縣警察局王森煬局長、苗栗縣政府環保局沈鳳臺副局長等到場參與，與苗檢團隊共同見證重大成果。承辦檢察官彭郁清出現苗栗銅鑼鄉客家人，也以客語簡報展現打擊不法決心。

▲苗栗縣地檢署今（25日）召開「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣告跨部會破獲苗栗史上最大集團環保犯罪。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗地檢署檢察長林映姿表示，接獲檢舉發現後龍鎮龍港段一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，立即指派彭郁清檢察官指揮偵辦，攜手跨部會歷時近10個月，執行7次大規模搜索，搜索對象橫跨5縣市共34處地點，拘提、傳喚百餘人，15人經法院裁定羈押。本案月前偵結，起訴王姓現任台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長、王姓後龍鎮民代表等49人，並對惡行重大者，具體請求法院判處有期徒刑2年至8年以上。

▲苗栗縣地檢署今（25日）召開「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣告跨部會破獲苗栗史上最大集團環保犯罪。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣地檢署今（25日）召開「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣告跨部會破獲苗栗史上最大集團環保犯罪。（圖／記者楊永盛攝）

▲圖為犯罪現場。（圖／苗栗地檢署提供，下同）

檢方指出，工地清運業者為節省清運費用，將營建廢棄土交由大型車隊載運至非法地點棄置，再由土資場業者開立虛偽證明，形成龐大的環境犯罪產業鏈，本案查獲苗栗縣內多處非法棄置地點，總面積達33,933.84平方公尺，約等同5座足球場，查扣被告犯罪所得約3億元，包括不動產現值逾1.2億元、現金2400萬元，1名清運業者自動繳回部分犯罪所得2100萬元。

▲苗栗縣地檢署今（25日）召開「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣告跨部會破獲苗栗史上最大集團環保犯罪。（圖／記者楊永盛攝）

▲▲苗栗縣地檢署今（25日）召開「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣告跨部會破獲苗栗史上最大集團環保犯罪。（圖／記者楊永盛攝）

檢方說，本案最大突破與成果，是成功實體查扣非法載運廢棄土曳引車共39輛，環保部指創下全國扣押曳引車最高紀錄，一舉削弱犯罪集團的運作，更展示檢察機關對環境犯罪「斷其工具、斷其根源」的執法決心，堪稱近年來實體扣押犯罪工具最具規模且具代表性的案件之一。

08/24 全台詐欺最新數據

台中國土保育團隊近3年查扣、追繳不法所得累計8億元，去年底更破獲廢塑膠混合物非法輸出案，查獲共計近4000公噸廢棄物，全案台中地檢署近日偵結，將連姓主嫌等6人依廢棄物清理法起訴。

