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檢調警環聯合平台成立打擊環保犯罪　南投縣盼洗刷廢土天堂汙名

▲投縣檢調警環聯合平台成立，宣誓共同打擊環保犯罪。（圖／南投縣政府提供）

▲投縣檢調警環聯合平台成立，宣誓共同打擊環保犯罪。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為彰顯打擊環保犯罪的決心，南投縣環保局邀集南投地檢署、南投調查站、警政署保七總隊第三大隊、環境部環境管理署等單位，成立打擊環保犯罪平台，宣誓共同維護南投縣美好環境。

「南投縣檢調警環聯合打擊環保犯罪宣誓活動」20日登場，由縣長許淑華主持，南投地檢署檢察長黃元冠、南投調查站主任黃文雄、保七總隊第三大隊大隊長蔡耀庭、環境管理署執法組組長許正雄出席，一同宣布打擊環保犯罪平台正式起跑。

許淑華說，近年來有不肖業者為了利益，將廢棄物非法棄置，或廢土夾雜營建廢棄物任意回填，造成南投好山好水遭受污染，縣議員對此也相當關心；有鑑於過去須經層層調查才能成案，程序冗長，容易錯失蒐證黃金時效，因此縣府為強化嚇阻力道，所以參考其他縣市作法成立聯合平台，並邀請南投調查站加入，並由地檢署指定專案檢察官負責，透過檢、調、警、環共同合作，以最快速度啟動程序，在第一時間完成蒐證起訴，不讓非法業者心存僥倖。

▲日前有不肖業者利用砂石車於仁愛鄉偷倒廢土，仁愛警方當場人車俱獲。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲月前有不肖業者利用砂石車於仁愛鄉偷倒廢土，仁愛警方當場人車俱獲。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

黃元冠表示，南投縣轄區廣闊，而環保問題牽動許多中央及地方機關，環境相關法規涉及層面更是相當廣且複雜，該署與縣府共同合作組成平台，保持橫向即時聯繫，以利蒐集到最多的證據說服法院重判；許正雄也表示，縣調站近期推動犯罪預防及自主防禦，並積極架設電子圍籬，希望有效遏阻北廢南運、南廢北運等環保犯罪發生。

蔡耀庭指出，該隊任務主要就是查緝環保案件，是中央環保查緝專責機關，自106年與檢警環調合作迄今，每年平均查緝逾250件重大環境案件，雖呈現成長趨勢，仍就跨域性、重大性、敏感性案件持續強化查緝力度；未來會透過南投縣打擊環境犯罪平台機制，強化橫向聯繫積極查緝，並遵照警政署指示，加強向上朔源打擊力道，用組織犯罪來移送，並加強財物扣押，有效遏止再犯。

縣府環保局強調，除組成廢棄土處理跨局處專案小組，結合環保局、警察局、地政處、農業處等針對非法棄置及違規載運案件已加強處理程序，在專案平台成立後，一旦發現重大環保犯罪案件，將立即通知啟動檢、調、警、環相關人力共同辦理，以速辦、嚴懲的原則，打擊環保犯罪。

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