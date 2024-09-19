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士檢劉畊甫檢察官掃蕩「黑幫環保犯罪」　守護國土獲金環獎

▲▼ 本署劉畊甫檢察官接受環境部彭部長頒發金環獎 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署劉畊甫檢察官接受環境部彭部長頒發金環獎。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為公開表揚及鼓勵在環境保護領域積極查緝不法與嚴正執法的第一線同仁，台高等檢察署與環境部環境管理署、農業部林業及自然保育署，19日於桃園名人堂花園大飯店，共同舉辦113年金環獎頒獎典禮。士林地檢署劉畊甫檢察官因強力查緝環保犯罪成效卓著，榮獲「113年打擊環保犯罪傑出貢獻獎（個人獎）」，到場接受環境部彭啟明部長頒獎。

劉畊甫檢察官偵辦黑道介入土方運棄工程時深入溯源，2022年主動指揮及帶領檢警環團隊分工合作，經過長期蒐證而一舉破獲北市土石方同業公會理事長王建翔（天道盟美鷹會成員），以北土南運方式違法棄土、破壞環境，依法起訴63名被告，並請法院追繳沒收高達新台幣1億餘元犯罪所得，對於打擊環保犯罪貢獻傑出，榮獲頒金環獎殊榮，可謂實至名歸。

去年間，北市土石方同業公會理事長王建翔，為天道盟美鷹會成員，綽號「毛毛蟲」，其投資開發公司承攬北市南港豪宅建案「世界明珠」土方清運工程，涉嫌「北土南運」違法棄土，不法所得高達1.9億元，被依法起訴，

士林地檢署表示，將堅定信念，持續善盡守護環境家園的責任，並依照台灣高等檢察署指示，無所畏懼，強化查緝環保犯罪，落實法務部國土保育政策，盡力遏阻重大環保犯罪繼續破壞國土情事。

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