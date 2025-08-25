血油油的能看出來？醫曬1張圖「真的一層油」　一票看呆：好可怕

▲陳志金貼出照片，並說「歡迎跟你認為『需要』的人分享此照片」。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

網搜小組／曾筠淇報導

ICU醫師陳志金今（25）日在臉書分享一張照片，並提到有護理師曾詢問他，「檢驗科說病人的血『油油的』，真的看得出來嗎？」他表示，確實可以觀察到差異，從圖片便可見，血液最上層浮著一層油。後來護理師就說，「把這照片留下來，可以衛教病人，不要吃太油！」

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上發文指出，之前有護理師問他，「檢驗科說病人的血『油油的』，真的看得出來嗎？」於是他便說明，「可以喔！你先給它加驗一下血脂肪，然後再把這管血，靜置幾個小時，你就能體會了！」再不然，把血液進行離心分離也可以。

幾個小時過去，「嘩！真的一層油耶（最上層）！難怪台語都說高血脂叫『血油』高！」陳志金貼出照片，並透露該名病人的三酸甘油酯是1677，正常來說，應小於150，「三酸甘油酯太高也會引起胰臟炎喔！」

護理師看到後，就建議把照片留下來衛教，提醒病人「不要吃太油」。陳志金也分享，太太還跟他說，「你也貼出來，警惕自己！然後印一張貼在冰箱！」於是陳志金則幽默回應，「請問，公園的椅子不用貼嗎？」

照片曝光後，底下網友紛紛回應，「好可怕喔」、「這好可怕」、「這很有威嚇效果耶，我嚇到了」、「這也太震驚了吧」、「太驚人了」、「要克制吃太油、不健康的東西了」。