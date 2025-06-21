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林芳郁罹失智！陳志金憶恩師對病患「1舉動超暖」：默默學起來

▲▼心臟外科名醫林芳郁。（圖／翻攝自台大醫院官網）

▲心臟外科名醫林芳郁。（圖／翻攝自台大醫院官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

國內心臟外科權威、曾擔任三大醫學中心院長的林芳郁近日傳出罹患失智症近5年，消息震驚醫界。ICU醫師陳志金就在粉專感性發文，想起林芳郁用「迷宮手術（Maze surgery）」來治療心房顫動，令他感到非常神奇。另外，林芳郁輕聲細語、溫文儒雅，下刀後都會到病房向接下來要手術的病人講解手術如何進行，讓他也默默學下這個習慣。

陳志金表示，看到師母林靜芸寫到林芳郁罹患失智症，他感嘆「原來已經5年了，師母從一位整形外科名醫轉換為照護者身分，從挫敗中學習照顧、正視疾病，她把心路歷程撰寫成《謝謝你留下來陪我》，值得大家一起來看看。」

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回憶起林芳郁，他讚對方是一位認真、謙虛的心臟外科教授、曾當過衛生署長，更是史上第一位擔任兩間龍頭醫院院長的人（台大和北榮）。他對林芳郁的印象始於30年前，當時還是見習醫師，對方用「迷宮手術」（Maze surgery）來治療心房顫動（一種容易造成腦中風的心律不整），「用外科的方式，治療一個在那個年代普遍上認為是內科疾病的心房顫動，我覺得非常的神奇！」

當時，學長都說林芳郁老師的手很巧，他們眼中的林芳郁則是個說話總輕聲細語、溫文儒雅的人，很能夠安撫焦慮的病人和家屬。至於最印象深刻的事，就是對方每天下刀後，都會到病房約好接下來要手術的病人和家屬，到病房小教室向講解手術會如何進行？有何風險等等，「就像是在幫我們上課一樣。」他說自己從那個時候開始，也默默的學下這個習慣。

最後，雖然不捨林芳郁老師罹患失智症，但也覺得很慶幸，還好有師母的陪伴，在師母的細心照顧之下，老師的病況有比較穩定。

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