安南醫院攜手丹麥專家　引進TMS腦刺激治療邁向國際

▲安南醫院舉辦TMS專題演講與實作工作坊，醫學應用科學家Dr. Claus Mathiesen（右）示範TMS（重複經顱磁刺激）治療定位與操作技巧，與精神科張俊鴻主任（左二）進行臨床交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安南醫院精神醫學部為推動精神醫療創新，特別邀請丹麥MagVenture公司醫學應用科學家Dr. Claus Mathiesen，舉辦「TMS（重複經顱磁刺激）」專題演講與實作工作坊，多位精神科醫師與研究人員參與，現場交流熱烈，展現安南醫院積極與國際接軌的決心。

TMS（Transcranial Magnetic Stimulation, 經顱磁刺激）是一種非侵入性腦刺激技術，近年快速發展。最早主要用於治療藥物反應不佳的重度憂鬱症，後續也延伸至焦慮、強迫症、慢性疼痛、物質成癮、中風復健等領域。治療通常採「重複性磁刺激」（rTMS），鎖定與情緒、注意力相關的左側背外側前額葉皮質，每次療程約20至40分鐘，連續四至六週。相較藥物，TMS副作用少、無肝腎代謝負擔，逐漸成為臨床新選項。

Dr. Claus在演講中分享最新國際研究成果，並示範Deep探頭應用、儀器定位及臨床操作，讓與會醫師能實際掌握治療流程。他也指出，對藥物反應不佳或受副作用困擾的憂鬱症患者，TMS提供更安全且個別化潛力的治療選擇。

安南醫院表示，此次活動感謝台灣臨床腦刺激醫學會支持，未來將持續推動國際合作，強化TMS在臨床與研究的應用，並規劃導入治療服務，期望成為南部精神醫療與TMS治療重鎮。雖然目前尚未納入健保給付，院方將逐步推廣，提供患者更多元、安全且有效的治療新選擇。