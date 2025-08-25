　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

▲▼老人、老婦、婦人、年長者、高齡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲老太太與「乾兒子」並無血緣關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

大陸上海市一名91歲的王老太（以下皆為化名）2023年間在兩名律師見證下，訂立了一份遺囑，明確表示去世後其所有財產，包括主要不動產等，全由自稱「長子」的老劉繼承，且指定對方為遺囑執行人。然而，該份經律師見證的遺囑，卻被長寧區人民法院判定為無效，並判決老劉返還20餘萬元人民幣的銀行存款。

綜合陸媒報導，案件源自去年長寧區法院受理的遺囑繼承糾紛。老劉與王老太並無血緣關係，卻以該遺囑控告王老太親生子女及孫子，主張獨占遺產。老劉稱自己曾為軍醫，與王老太相識並被認為是乾兒子，共同生活多年。王老太於11月訂立遺囑，表示財產由老劉繼承。

不過，王老太孫子小林指出，王老太早前已立有公證遺囑，房產留給他，且老劉曾以「探親」為由帶走老太後失聯。法院調查發現，老劉虛構軍旅經歷騙取老太信任，並切斷她與家人聯繫，導致老太誤信子女不管她，形成欺詐動機，遺囑非真意表示，依法判定無效。

另一方面老劉非法提取老太定期存款20餘萬元，無贈與證據，且未通知家屬辦理後事，將骨灰撒於山野，違反倫理。最終法院駁回老劉訴求，判令返還20餘萬元存款。老劉提起上訴，二審法院於2025年7月31日維持原判。

延伸閱讀
結婚13年生3女！人夫崩潰「全部非親生」　妻外遇對象竟是二伯
請丈夫幫晾衣服！人妻見「這慘況」超傻眼　網怒：他故意的
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫見日常習慣超意外
「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風
賴清德、蔡英文、蕭美琴官邸會晤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

一年沒吃！被主人忘了「龜堅強」竟活下來　瘦成骷髏

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是「網購1物」惹禍

中國有「現實版煉丹爐」加熱3100°C破世界紀錄！將成宇宙船鎧甲

龍魚「眼睛動手術」　2年前奪冠「能換1套房」

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認此事實

川青鐵路大橋坍塌　中鐵建設品質再引質疑

「九三閱兵」倒數　大陸學者：不能誇大國民黨的抗戰作用

香港官員：「穩定幣」是支付工具　不存在炒作機會

颱風「劍魚」襲海南　三亞「五關一停」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

一年沒吃！被主人忘了「龜堅強」竟活下來　瘦成骷髏

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是「網購1物」惹禍

中國有「現實版煉丹爐」加熱3100°C破世界紀錄！將成宇宙船鎧甲

龍魚「眼睛動手術」　2年前奪冠「能換1套房」

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認此事實

川青鐵路大橋坍塌　中鐵建設品質再引質疑

「九三閱兵」倒數　大陸學者：不能誇大國民黨的抗戰作用

香港官員：「穩定幣」是支付工具　不存在炒作機會

颱風「劍魚」襲海南　三亞「五關一停」

仲夏煙火壓軸吸引萬人觀賞　蘆洲警出動無人機加強疏導

南韓總統李在明訪美！　川普可能瞄準北韓「大突破」

惡房客遺下百瓶尿液！房東夫妻清理5小時崩潰：廁所就在隔壁

女客千元入住驚見「監獄枕套」提早退房　民宿：有經營監獄風

甩肉31公斤！Joeman首曝瘦身真相「再拖罹1病」　醫警告不可逆

9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

川普再出手！　芝加哥、紐約恐部署數千國民兵

西瓜不能吃太多！營養師曝過量下場

輝達財報前送神秘黑盒！黃仁勳重磅公布「機器人新大腦」　今開箱

一年沒吃！被主人忘了「龜堅強」竟活下來　瘦成骷髏

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

大陸熱門新聞

龍魚眼睛動手術　2年前奪冠「能換1套房」

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是網購1物惹禍

中國現實煉丹爐　加熱3100°C破紀錄

9旬嬤財產全給「乾兒子」　法院揭驚人真相

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

輝達叫停H20晶片生產　中國回應了

1兆度電量！陸7月用電破紀錄　多種能源發力

陸第3代「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」超高音速

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

泡泡瑪特首款藝人聯名公仔！　14萬人3秒鐘搶購

婦人檢查發現胃藏大量「一級致癌物」　元凶竟是它

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

「臭俗辣！」桃猿應援團長失言道歉了

黃國昌嗆女記者白癡問題！副秘書長12字選邊站

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面