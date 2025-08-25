9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

▲老太太與「乾兒子」並無血緣關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸上海市一名91歲的王老太（以下皆為化名）2023年間在兩名律師見證下，訂立了一份遺囑，明確表示去世後其所有財產，包括主要不動產等，全由自稱「長子」的老劉繼承，且指定對方為遺囑執行人。然而，該份經律師見證的遺囑，卻被長寧區人民法院判定為無效，並判決老劉返還20餘萬元人民幣的銀行存款。

綜合陸媒報導，案件源自去年長寧區法院受理的遺囑繼承糾紛。老劉與王老太並無血緣關係，卻以該遺囑控告王老太親生子女及孫子，主張獨占遺產。老劉稱自己曾為軍醫，與王老太相識並被認為是乾兒子，共同生活多年。王老太於11月訂立遺囑，表示財產由老劉繼承。

不過，王老太孫子小林指出，王老太早前已立有公證遺囑，房產留給他，且老劉曾以「探親」為由帶走老太後失聯。法院調查發現，老劉虛構軍旅經歷騙取老太信任，並切斷她與家人聯繫，導致老太誤信子女不管她，形成欺詐動機，遺囑非真意表示，依法判定無效。

另一方面老劉非法提取老太定期存款20餘萬元，無贈與證據，且未通知家屬辦理後事，將骨灰撒於山野，違反倫理。最終法院駁回老劉訴求，判令返還20餘萬元存款。老劉提起上訴，二審法院於2025年7月31日維持原判。

