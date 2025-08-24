學界第1槍！表態挺核喊「1縣市1核電廠」...雄中校長突關社群

▲曾主張反核的高雄中學校長莊福泰突發文挺核，表示應規劃「1縣市1核電廠」，掀起熱議。（示意圖／高雄高級中學官網）

圖文／CTWANT

核三重啟公投23日舉行投開票，同意票434萬張、不同意票151萬張，最後因未達門檻而未通過。高雄市立高雄高級中學校長莊福泰同日深夜突然在Threads上發文挺核，並表示應規畫「1縣市1核電廠」，貼文一出引發熱議。沒想到，24日上午莊福泰將Threads公開帳號設定改成不公開，風波也持續延燒中。

23日核三重啟公投結果出爐，雄中校長莊福泰23日深夜對此在Threads上發文表示，「順應主流民意，支持核電，希望政府開始準備重啟核三、四，規劃核五、六、七⋯⋯一縣市一核電廠！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，引發網友熱議，紛紛留言回應「若是評估一個地方可以蓋核電廠，本來就可以興建，但也不是說能興建就到處興建，這不是用腦子說出的話」、「高雄先不用，我對火力發電沒意見」；而有人說「我覺得校長您開始跟著瘋起來了」，莊福泰還回覆「我人間清醒」。

該貼文被瘋傳至各大社群平台，PTT鄉民也紛紛留言討論，有人開酸「這真的是地區名校校長會說的話嗎」、「還以為是哪個名嘴的發言，原來是校長」、「 自以為有梗的無腦反諷，蓋啊，笑你不敢」、「傷心五步驟還沒走完」，同時也有許多人表示認同莊福泰的看法。

實際查看莊福泰的社群帳號，24日上午莊福泰突然將Threads帳號設定為不公開，目前未追蹤的網友已無法查看貼文。

▲雄中校長突然將Threads版面設定為不公開。（圖／翻攝自Threads@futaichuang）

延伸閱讀

▸ 人妻裸睡「被2工人看光」罹憂鬱症 尪氣炸：4個月沒關心問候

▸ 交往3月才發現男友已有妻小！ 她超委屈：說出去對大家都不好

▸ 原始連結