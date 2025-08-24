網拍矽膠包差點「變最貴保溫杯」　南警、銀行聯手攔阻226萬詐騙

▲銀行行員發現金流異常，通報警方成功阻詐，保住陳男226萬元血汗錢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一名30歲陳姓男子，日前在臉書社團販售矽膠包與保溫杯，竟遭詐騙集團鎖定，誆稱需透過「7-11交貨便」假網站進行「實名認證」，一步步誘導轉帳，所幸凱基銀行海東分行行員察覺有異，立即通報市警三分局海南派出所到場，成功攔阻陳男匯出新台幣226萬3042元，讓他驚呼「差點成為史上最貴的保溫杯！」。

警方調查，陳男在臉書「哆啦A夢拍賣屋」社團刊登販售訊息後，接獲自稱買家「周玉玲」私訊，進而被引導進入假交貨便網站，並轉介所謂「線上客服」與「銀行專員」。對方要求進行「認證」程序，致使陳男多次轉帳匯出35萬元。

由於陳男匯款金額有限額，詐騙集團疑認為轉帳多次才騙到35萬元太麻煩，想一次騙光陳男的錢，即請陳男提高轉帳額度，陳男心信對方所言，於22日下午，準備再次操作帳務時，銀行行員發現金流異常，立即與警方聯手勸阻，才驚險保住血汗錢。

南市警三分局表示，這起成功阻詐案例，關鍵在於銀行行員與警方合作無間，展現防詐「最後一道防線」的力量。警方提醒，網拍交易不會要求所謂「實名制認證」或「專員協助」，更不會要點選陌生連結。若遇可疑狀況，務必保持冷靜、立即查證，切勿輕易轉帳。

警方也再次呼籲，民眾若有疑慮，可撥打 165反詐騙專線 或 110報案專線 查證，並牢記防詐口訣：「冷靜、查證、不轉帳」，才能守護辛苦存下的每一分錢。